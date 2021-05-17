「自動自發」封城？柯文哲：用國民素質解決染疫危機

新冠肺炎疫情在北台灣持續蔓延，除了雙北地區今（17）日上午宣布高中職以下（含）學校停課至28日外，台北市確診158人也創下確診人數新高，對此台北市長柯文哲今日下午再度召開記者會，向教育部喊話是否要考量連大學也停課，也呼籲民眾沒事就待在家裡，除了民生必需的店鋪也進行停業，希望民眾用國民素質解決目前的染疫危機。





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柯文哲表示，現階段主要的染疫區域為萬華區，不過民眾要預設立場，不是自己沒到過染疫區域，或自己周邊的人沒有確診就不用擔心。「還是一句話，民眾沒有事情就留在家裡。」柯文哲表示，由於是非常階段，希望能透過民眾保有國民素質，來進一步解決相關危機。





比起以相關命令強制封城，柯文哲強調，民眾減少出門次數，「自動自發」封城是比較好的做法。柯文哲直言，非常時期還是希望民眾不要出門，若要出門一定要戴好口罩，也不要在外飲食，而是採取外帶回家食用的方式進行。





由於今天上午雙北區域已經宣佈學校停課，但疫情蔓延當前，柯文哲也向中央喊話，希望教育部方面能夠考慮是否轄下大學也宣布停課，以避免大學內部也成為群聚感染的破口之一。



