  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

「自動自發」封城？柯文哲：用國民素質解決染疫危機

台北市長柯文哲17日下午召開記者會，呼籲民眾拿出國民素質一同面對疫情，採取「自動自發」封城。
▲台北市長柯文哲17日下午召開記者會，呼籲民眾拿出國民素質一同面對疫情，採取「自動自發」封城。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-05-17 16:18:50

新冠肺炎疫情在北台灣持續蔓延，除了雙北地區今（17）日上午宣布高中職以下（含）學校停課至28日外，台北市確診158人也創下確診人數新高，對此台北市長柯文哲今日下午再度召開記者會，向教育部喊話是否要考量連大學也停課，也呼籲民眾沒事就待在家裡，除了民生必需的店鋪也進行停業，希望民眾用國民素質解決目前的染疫危機。

我是廣告 請繼續往下閱讀

柯文哲表示，現階段主要的染疫區域為萬華區，不過民眾要預設立場，不是自己沒到過染疫區域，或自己周邊的人沒有確診就不用擔心。「還是一句話，民眾沒有事情就留在家裡。」柯文哲表示，由於是非常階段，希望能透過民眾保有國民素質，來進一步解決相關危機。

比起以相關命令強制封城，柯文哲強調，民眾減少出門次數，「自動自發」封城是比較好的做法。柯文哲直言，非常時期還是希望民眾不要出門，若要出門一定要戴好口罩，也不要在外飲食，而是採取外帶回家食用的方式進行。

由於今天上午雙北區域已經宣佈學校停課，但疫情蔓延當前，柯文哲也向中央喊話，希望教育部方面能夠考慮是否轄下大學也宣布停課，以避免大學內部也成為群聚感染的破口之一。

▲本土疫情止不住，指揮中心今（17）日公布有333例確診，台北市新增158例最多，新北市也有148例。（圖／NOWnews製作）
▲本土疫情止不住，指揮中心今（17）日公布有333例確診，台北市新增158例最多，新北市也有148例。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

國內確診突暴增！雙北升3級警戒，你覺得台灣接種疫苗速度是否太慢？

會，太慢
不會，不會太慢
87.93%12.07%
2021-05-17-2021-05-20

憂心移工成萬華破口！柯文哲下「特赦令」呼籲無證移工篩檢，您覺得這個做法恰當嗎？

恰當
不恰當
97.4%2.6%
2021-05-14-2021-05-17
國文老師要哭了！哪個中文錯字你看了會最不爽？

國文老師要哭了！哪個中文錯字你看了會最不爽？

繼續作答
讓女粉流口水流不停！誰是你心中高顏值的本土劇熟男代表？

讓女粉流口水流不停！誰是你心中高顏值的本土劇熟男代表？

繼續作答
即時
推薦閱讀