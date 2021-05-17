王炳忠共諜案一審無罪　北檢全部提上訴

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北檢今天指出，檢察官已就原審判決全部提起上訴。
北檢表示，發展組織，包含逐步、緩慢、隱密、迂迴的發展滲透行為，謹慎隱密，避免大張旗鼓；原審判決認為「在日常生活、正當社交場合中結識潛在可能成為受招募對象」的行為，未達發展組織的「著手」階段，實屬謬誤。
北檢指出，周泓旭已著手發展組織，如果依原審判決的見解，今後中國乃至於敵對勢力均可流竄國內佈線佈建，用各類方式建立軍人名單及情報資訊庫，只要未開口徵詢對方「要不要加入共諜組織」，均未達著手程度。
北檢認為，原審判決對國家安全的保護，「連竊盜罪都不如」，原審判決強求發展組織者必須是「一條龍」模式，單獨完成所有接觸、招募及吸收等行為，才判定為著手犯罪，擅自增加構成要件以外的限制。
北檢表示，周泓旭的檔案中已經記載「嚴格堅持公開掩護秘密」、「對外以島內統派團體名義開展工作」、「達到對軍方思想滲透、從中物色可資發展之重點」等內容。周泓旭、王炳忠自中國國台辦、上海市對外聯絡辦公室收取款項，以此金援發展組織。
北檢指出，原審判決認為中國黨政機關提供給王炳忠的金援過少，不足以認定王炳忠等接受金援發展組織，論理有所錯誤；另外，發展組織不以達到綿密堅實程度才違反國家安全法。
北檢認為，若只能處罰造成國家安全「明顯而立即」危險的行為，豈非要求偵查機關對於發展中的共諜組織視而不見，須等到組織壯大到對國家安全造成「明顯而立即」危險，才能介入偵查。（編輯：陳仁華）1100517