確診數破百、北市醫療能量不足？柯文哲：在可應付範圍內

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柯文哲指出，台北市醫療量能是全台最高，若是今天發生在其他縣市確診數爆量可能更要去煩惱，但他們都非常清楚，醫療體系一定要保留醫院的治療能量，所以先前也有跟衛福部石崇良常務次長和專家小組召集人張上淳討論過，輕症者或無症狀者確診10天送檢疫所隔離是沒問題的，當然現階段確診者原則上都還是在檢疫所跟醫院裡面，只是若未來量太多就可能會啟動，所以他一再呼籲，要求台北市民降低活動，以減少傳染的速度，也希望整個醫療可以應付，讓這次的危機可以度過。
柯文哲也強調，現在的確診者都有送到醫院或防疫旅館跟安心檢疫所，現階段並沒有確診者還在外面的狀況發生，目前整體醫療量能都還在可處理的範圍內，也就是目前還未達需要設立方艙醫院的程度。
而針對新北市亞東醫院有爆發院內感染情形，宣布門診降載，恐怕也會無法支應民眾施打疫苗，台北市是否也受到相關的影響？柯文哲則說，降載是目前所有的醫院都要做的，但他也坦言，現在打疫苗的醫護人員人力不是最大問題，最大問題反而是現在很快就會沒有疫苗可以打，現階段台北市的人力量能都還在。
柯文哲提到，所有的防疫措施都會隨著疫情發展作滾動式修正，而在台北市的四個快篩站，總共篩了1130人，陽性率有10%，至於有傳出北投區是僅次於萬華區的第二個危險區域，副市長黃珊珊對此澄清，這幾天依據快篩結果，沒有發現北投有比較高，基本上跟其他行政區差不多，最多的還是在萬華區。