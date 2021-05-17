世界看好了台灣只示範一次！郭台銘也轉發：我們一起做到
本土疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心今（17）日也公布國內新增333例本土確診者。日前不少意見領袖與民眾曾紛紛轉發「全世界看好了台灣只示範一次」的勵志語句，鴻海集團創辦人郭台銘也認同喊話：「我們一起做到」。
編輯中心/綜合報導
2021-05-17 17:11:32
近4天台灣新增的本土確診案例總計784例，而雙北早已經進入防疫三級警戒。不少台灣人也紛紛轉發勵志防疫神句「看好了世界，台灣人只示範一次，在兩周內解除三級警戒！」
郭台銘今（17）日也在臉書上轉發此防疫神句，並表示「首戰即終戰，關鍵14天。爲了健康與家人，減少不必要外出，做好防疫措施。心手相連，共同守護家園。網路勵志文圖分享，讓我們一起做到！天佑台灣」。
不少網友也紛紛在下方回應「做好勤洗手戴口罩保持距離，一起撐過去」、「雖然有點困難，但是真的很激勵人心，台灣加油」、「拿出信心一條心我們一定行」、「認真做好防疫工作，乖乖待在家」、「臺灣加油，可以的」。（編輯：潘毅）
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