中市大里確診男謊報足跡　重罰最高30萬元

台中市今年第二起本土確診案例（案1591），一名居住大里的68歲男性，未誠實告知於便當店負責外送，更謊報足跡引起民眾恐慌，經警方比對監視器畫面揪出真相。台中市長盧秀燕今（17）日下午召開台中市流行疫情指揮中心記者會時嚴正譴責此種不當行為，她說，疫調不實造成防疫困難、民眾恐慌，重罰最高30萬元。
記者柳榮俊/台中報導
2021-05-17 17:03:44
盧秀燕強調，案1591進行疫調時，宣稱曾至福隆宮、景賢公園，但經警方比對監視器畫面，他並未在這兩處停留，因此也並未接觸曾於福隆宮參加祈福法會的東山高中國三學生，疫調嚴重不實，製造當地居民、東山高中國三學生恐慌，「沒有情有可原」，因此市府依法重罰最高30萬元。
盧秀燕指出，疫調確實才能避免產生破口，因此疫調人員與確診者及其周遭人員訪談後，警政系統會再交叉比對，補足不足部分，呼籲大家據實以告，切勿以身試法，未來如再有疫調不實者，市府同樣嚴懲、重罰，絕不寬貸。
衛生局長曾梓展進一步說明，案1591於名家香便當店負責外送，卻因為避免便當店停業而未誠實告知，更謊報於5月9日、10日、12日、13日在福隆宮和景賢公園停留，掩蓋其實是到便當店工作的事實，已違反傳染病防治法第43條，市府依同法第67條第1項第3款重罰最高30萬元；目前便當店已停業消毒，並匡列12名接觸者居家隔離、26人自主健康管理。
台中市政府提醒，民眾若曾於上述所列時段及地點活動，應自主健康管理，外出時請佩戴口罩，若有不適，請撥打1922防疫專線，就醫時主動告知活動暴露史。