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新冠肺炎疫情升溫！軍校管制休假至5月28日

▲國防部20日表示，軍人領退俸現役服滿20年領退俸可加計軍校年資。（圖／記者呂炯昌攝）
▲考量新冠肺炎疫情升溫，軍校管制休假至5月28日。（資料照／記者呂炯昌攝）

記者呂炯昌／台北報導

2021-05-17 17:22:57｜2021-05-17 17:24:34

新冠肺炎疫情持續升溫，連續三日確診數迫百人，雙北地區升級至第三級防疫警戒，室內外戴口罩，非必要儘量避免外出。國防部表示，軍校管制休假至5月28日，所影響之假期，調整於暑假補休。

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國防部今（17）日表示，軍事校院學(員)生均於昨日收假，並於校區內(學生寢室)採線上教學；有關學員生休假部分，管制休假至5月28日止，所影響之假期，調整於暑假補休。校內所有人員以細分建制最小化為原則，實施分流及區隔管理，全程配戴口罩，每日實施體溫量測兩次，並落實個人防護，保持社交安全距離。

國防部已請各校院配合寄發家屬聯繫函，說明學校防疫管制作法；學員(生)如有特殊家庭及個人緊急事故，則依規定程序實施請假，由准假權責長官核定後實施。

另外，考量外離島地域特性，國防部宣布，自明日起，官兵暫停返台休假，以避免疫情擴散，時間到5月28日為止，所影響之假期，將等到疫情和緩後，實施補休。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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