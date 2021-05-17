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雙北宣布停課卻跑阿公阿嬤家！律師曝1解法勸：請躲在家

台北市長柯文哲呼籲學生停課期間要乖乖待在家，不要出去趴趴走。
▲雙北今（17）日宣布高中、國中以下學生停課，不過因為家長未停班，女律師就勸學生千萬別跨縣市到祖父母家，更呼籲家長能請「防疫假」照顧孩子。(圖／NOWnews資料照片，示意圖)

記者楊智傑/綜合報導

2021-05-17 17:13:13

國內本土疫情升溫，光是這四天以來就新增784例本土個案，而台北市與新北市政府也於今（17）日宣布高中、國中以下學生停課，不過也因為尚未提升至停班警戒標準，許多家庭人力不足，只好出動爺爺奶奶來顧孩子。對此，美女律師李怡貞就特別呼籲，家長若有需求可以請「防疫假」照顧孩子，盡量避免小朋友搭乘大眾交通運輸工具跨縣市返鄉。

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律師李怡貞在臉書粉專時常分享執業經驗、心得，這次面對疫情，許多雙北國高中、小學以下停課的家長相當擔心慌張，李怡貞強調，家長一定能向公司請「防疫照顧假」，因為這是為了防疫所增設的特別措施，而非「公假性質」，因此雇主應配合准予符合條件者，但此一特別措施並未強制雇主應付薪資。

▲北市教育局長曾燦金表示，雖然高中職以下暫時停課，但仍會透過北市雲端教學系統「酷課雲」繼續上課。（圖／台北市政府提供）
▲北市教育局長曾燦金表示，雖然高中職以下暫時停課，但仍會透過北市雲端教學系統「酷課雲」繼續上課。（圖／台北市政府提供）
李怡貞律師解釋，為避免「12歲以下」學童無人照顧，以及如有就讀高級中等（含高中、高職、五專、一、二、三年級）或國民中學而「持有身心障礙證明」之子女，有照顧需求，或是就讀短期補習班、幼兒園及兒童照顧服務中心等教育機構，幼童比照高級中等以下學校規定停課者，或家長自主替幼兒請假，而產生照顧子女需求者，家長其中一人可向雇主申請防疫照顧假。

此外，由於防疫照顧假大多不支薪，除申請防疫照顧假外，勞工亦得依現行各類人員所適用之請假規定以事假（或家庭照顧假）、休假或加班補休辦理。各事業單位對所屬人員依前開規定所申請之各項假別，均應予准假，且不得影響考績或為其他不利處分。

▲台北市政府17日上午召開記者會，宣布高中職以下（含）學校明日起停課至28日。（圖／台北市政府提供）
▲台北市政府17日上午召開記者會，宣布高中職以下（含）學校明日起停課至28日。（圖／台北市政府提供）
李怡貞指出，現在正是勞雇關係需要互相體諒的時候，資方因為疫情影響沒錢賺，同樣也沒錢發薪水，恐怕將休假到永遠，所以現在正是「用掉特休的好時機」，同時她也向資方喊話「也請老闆多多照顧員工的需求，不要刁難請假，萬一有確診者進入公司，根本就都停擺了」，而針對防疫照顧假她也提到，希望這些小朋友停課後乖乖回家，不要搭乘交通工具去其他縣市返鄉找阿公阿嬤，避免疫情擴大。

▲本土疫情止不住，指揮中心今（17）日公布有333例確診，台北市新增158例最多，新北市也有148例。（圖／NOWnews製作）
▲本土疫情止不住，指揮中心今（17）日公布有333例確診，台北市新增158例最多，新北市也有148例。（圖／NOWnews製作）
事實上，台北市及新北市今日就宣布，因應疫情升級，高中職以下自明（18）日起，停課至28日，家長得請防疫照顧假。勞動部今日表示，若勞工申請防疫照顧假，雇主應准假，若強制勞工一定要用特休或事假取代之，則雇主可能遭罰新台幣2萬元至100萬元。（編輯：楊智傑）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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