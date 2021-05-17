雙北宣布停課卻跑阿公阿嬤家！律師曝1解法勸：請躲在家

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李怡貞律師解釋，為避免「12歲以下」學童無人照顧，以及如有就讀高級中等（含高中、高職、五專、一、二、三年級）或國民中學而「持有身心障礙證明」之子女，有照顧需求，或是就讀短期補習班、幼兒園及兒童照顧服務中心等教育機構，幼童比照高級中等以下學校規定停課者，或家長自主替幼兒請假，而產生照顧子女需求者，家長其中一人可向雇主申請防疫照顧假。
此外，由於防疫照顧假大多不支薪，除申請防疫照顧假外，勞工亦得依現行各類人員所適用之請假規定以事假（或家庭照顧假）、休假或加班補休辦理。各事業單位對所屬人員依前開規定所申請之各項假別，均應予准假，且不得影響考績或為其他不利處分。
李怡貞指出，現在正是勞雇關係需要互相體諒的時候，資方因為疫情影響沒錢賺，同樣也沒錢發薪水，恐怕將休假到永遠，所以現在正是「用掉特休的好時機」，同時她也向資方喊話「也請老闆多多照顧員工的需求，不要刁難請假，萬一有確診者進入公司，根本就都停擺了」，而針對防疫照顧假她也提到，希望這些小朋友停課後乖乖回家，不要搭乘交通工具去其他縣市返鄉找阿公阿嬤，避免疫情擴大。
事實上，台北市及新北市今日就宣布，因應疫情升級，高中職以下自明（18）日起，停課至28日，家長得請防疫照顧假。勞動部今日表示，若勞工申請防疫照顧假，雇主應准假，若強制勞工一定要用特休或事假取代之，則雇主可能遭罰新台幣2萬元至100萬元。（編輯：楊智傑）
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