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追劇救台灣！宅家防疫怕無聊　7部超夯影集刷起來

▲楚宣《日蝕遊戲》、林柏宏《火神的眼淚》、莊凱勛《第三佈局 塵沙惑》陪你宅家追劇。（圖／民視、公視、CATCHPLAY提供）
▲楚宣《日蝕遊戲》、林柏宏《火神的眼淚》、莊凱勛《第三佈局 塵沙惑》陪你宅家追劇。（圖／民視、公視、CATCHPLAY）

記者羅凌筠/專題報導

2021-05-17 17:57:09

2019新型冠狀病毒（COVID-19）本土案例暴增，疫情進入社區感染階段，雙北升格三級警戒，中央流行疫情指揮中心也呼籲全民待在家裡好好防疫，《NOWnews今日新聞》盤點7部夯劇，陪您居家防疫不無聊。

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▲《火神的眼淚》寫實的社會議題受到大眾討論。（圖／公視）
▲《火神的眼淚》寫實的社會議題受到大眾討論。（圖／公視）
職人劇《火神的眼淚》以消防員為故事主軸，劇情寫實深刻，帶觀眾一探消防員在家庭、職場、社會之間面對的難題，隨著劇情進入白熱化，一場突如其來的惡火，將吹響了死神的號角，也改變溫昇豪、陳庭妮、林柏宏、劉冠廷4個主角的命運。每周六於公視、myVideo、公視＋、Netflix首播，每周日於東森、TVBS播出。

▲莫允雯（左）、吳念軒共譜姊弟戀。（圖／三立）
▲莫允雯（左）、吳念軒共譜姊弟戀。（圖／三立）
《戀愛是科學》從一間靠「大數據」配對的婚姻仲介所角度出發，探討男女要找的該是心動的對象？還是一個適合你的人生合夥人？劇中3對CP包括「姊弟戀組」吳念軒、莫允雯；「格差戀組」葉全真、許懷民；「男男戀組」林禹、鄭暐達，交織出各種愛情面貌，劇情走向緊抓觀眾的心。每周日於台視、LINE TV、myVideo播出、每周六於三立播出。

▲林心如（左起）、陳意涵、簡嫚書探討創業女性的難題。（圖／華視）
▲林心如（左起）、陳意涵、簡嫚書探討創業女性的難題。（圖／華視）
《她們創業的那些鳥事》改編自日本暢銷漫畫作家柴門文的作品《女強人俱樂部》，探討創業女性在婚姻、職場、家庭之間的平衡，匯集林心如、陳意涵、簡嫚書、邱澤、林哲熹、宥勝、藍心湄、李立群、哈孝遠等實力派演員演出，每周日於華視播出。

▲劉以豪（左）、沈月共譜潔癖男愛上邋遢女的浪漫戀愛。（圖／劉以豪工作室）
▲劉以豪（左）、沈月共譜潔癖男愛上邋遢女的浪漫戀愛。（圖／劉以豪工作室）
浪漫喜劇《我親愛的小潔癖》改編自漫畫《先熱情的打掃吧》，由劉以豪搭檔「陸版杉菜」沈月演出，當經營清潔公司的潔癖男子遇上邋遢女員工，兩人不僅協助彼此療癒過往傷痛，也萌生了戀情，每周三於Netflix上線。

▲賴東賢詮釋怪咖總裁，戴手套與世界格格不入。（圖／三立）
▲賴東賢詮釋《約‧定I Do》怪咖總裁，戀上同居員工。（圖／三立）
BL原創網劇《約‧定I Do》由賴東賢、王碩瀚主演，飾演霸道總監的賴東賢接手公司的第一天就頒布「惡魔公約」，禁止辦公室與宿舍的員工談戀愛，這讓王碩瀚飾演的原公司負責人看不順眼，沒想到賴東賢不僅是王碩瀚的上司，更成為他的同居室友，傲嬌員工槓上霸道總監，甜蜜又危險的同居生活即將展開，5月20日於串流平台Vidol、KKTV播出。

▲楚宣（左）、藍葦華揭開上流社會的金權戰爭。（圖／民視提供）
▲楚宣（左）、藍葦華揭開上流社會的金權戰爭。（圖／民視）
台灣貴婦圈的上流戰爭開打，《日蝕遊戲》揭露女性為了躋身上流社會的所有祕辛，以階級分化下的「女性困境」為主題，要忠實呈現上流社會的豪奢鬥爭生活。楚宣飾演配合丈夫融入上流社會的人妻，逐漸迷失在貴婦圈的紙醉金迷，袁艾菲飾演嫁入豪門的過氣女星，私下從事性招待，2人彼此伸出援手，成為一道救贖的曙光，5月23日起每周日於民視播出。

▲張榕容（左起）、莊凱勛、劉冠廷《第三佈局
▲張榕容（左起）、莊凱勛、劉冠廷《第三佈局 塵沙惑》探討人性。（圖／CATCHPLAY）
犯罪懸疑劇集《第三佈局 塵沙惑》由一樁分屍案揭開序幕，經調查後發現此案竟然與23年前的一樁謀殺案有關聯，並將張榕容飾演的警探、莊凱勛飾演的議員以及劉冠廷飾演的菜鳥警察，一步步捲進闇黑的佈局之中，6月13日起每周日在HBO、HBO GO、CATCHPLAY+影音平台同步首播。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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