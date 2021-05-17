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醫院打疫苗「喊卡」　就醫懶人包一次看清楚

▲汐止國泰醫院。（圖／翻攝自Google map）
▲國泰醫院宣布暫停非醫護COVID-19公費疫苗接種服務。（圖／翻攝自Google map）

記者劉雅文/台北報導

2021-05-17 17:25:42｜2021-05-17 18:17:09

國內疫情升溫，為確保醫療能量以因應疫情發展所需，國泰綜合醫院宣布，即（17）日起，實施相關降載措施，其中包含暫停非急迫性住院、手術、檢查等服務，如健檢、美容、物理治療、職能復健、健兒門診及兒科預防接種等業務。

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不只這樣，夜間門診也宣布暫停二週，且從明（18）天起暫停非醫護COVID-19公費疫苗接種服務。另外因為本土疫情嚴峻，國泰醫院也呼籲居住「萬華區」、「板橋區」等或近期「收到疫情警示簡訊」(細胞簡訊)民眾，如有呼吸道症狀，至「急診」就醫。

另外，國泰醫院也宣布，自5月19日(周三)起，提供持慢性病連續處方箋病人，可透過APP或掛號網頁預約，於戶外領藥窗口領藥，減少民眾非必要進出醫院頻率，降低感染風險。

長庚醫院也發出聲明：因應國內疫情進入社區流行，並依據中央流行疫情指揮中心宣布，為保全醫療能量以應疫情發展需要，本院自即日起暫停(延遲)非急迫性之住院、手術(門診手術)、檢查、美容、健康檢查、物理及職能復健等服務。由於防疫政策所需，無法事先逐一完全通知，敬請病人、民眾配合與諒解。後續可憑預約紀錄來電改期。另外配合政府疫苗數量控管政策，也自5月17日起停止公費COVID19疫苗接種服務。

台大醫院也從16日起停止（延後）非緊急住院、手術/門診手術、檢查、治療、預約自費COVID-19疫苗接種、健康檢查（包含臺北市老人健檢）等服務。已預約接種自費COVID -19疫苗之民眾，強烈建議延後，所有預約後續均可憑預約單改期。

馬偕醫院也做出相關對應措施，由於民眾入院前仍需插健保卡，即日起如果曾在馬偕就診過，居住地址登記地為萬華、板橋居民，請改到戶外門診就醫。若民眾曾有相關風險區域活動史(如萬華、和平醫院、板橋等)，也呼籲民眾直接至戶外門診就醫，並且全院禁止探病。

另外，馬偕強調，自5月18日起取消已預約「公費」及「自費」疫苗注射，後續將視疫苗配送情形，再行開放；並優先保留原預約遭取消民眾。持有慢性病連續處方箋的病人，領藥時也請到戶外領藥窗口，並且從明天開始到5月底夜診暫停。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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