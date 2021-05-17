輝瑞提供東京奧運參與者疫苗　英國政府還在考慮

新冠肺炎疫情持續在全球延燒，上周美國藥廠輝瑞（Pfizer）和合作的德國生技公司BioNTech宣布，將提供東京奧運參賽人員疫苗，不過英國政府仍在考慮是否接受。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-05-17 17:53:31
輝瑞和BioNTech本月9日宣布與國際奧林匹克委員會（IOC）談成合約，提供東京奧運參賽者和工作人員2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，首劑疫苗預計5月底開始出貨，盼能達成目標，確保選手們在抵達東京潛能接種到第二劑疫苗。
英國奧運委員會主席Hugh Robertson表示，國內自製的AZ疫苗已經很優秀，加上國際奧會提供輝瑞疫苗給運動選手，大家都能在前往日本前接種完疫苗，接種疫苗這事情相當重要，也要盡可能保護東道主人民的安全。
目前英國政府開放38歲以上民眾優先施打，下周開始擴大到35歲以上民眾，未滿此年紀民眾有特殊健康需求才能優先注射，目前已有2000萬人完成兩劑疫苗接種。
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