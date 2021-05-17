  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

質疑「手語老師」未戴口罩？北市府：不只聽清更要看清

台北市政府近日不定期會透過網路直播的方式舉辦防疫記者會，也請來了手語老師為聽障朋友們服務。不過卻有不少民眾質疑，為何手語老師不戴口罩，對此北市府副發言人林珍羽也作出解釋。
▲台北市政府近日不定期會透過網路直播的方式舉辦防疫記者會，也請來了手語老師為聽障朋友們服務。不過卻有不少民眾質疑，為何手語老師不戴口罩，對此北市府副發言人林珍羽也作出解釋。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-05-17 17:45:34｜2021-05-17 17:46:31

因應新冠肺炎疫情在北市逐漸擴散，台北市政府近日來都會不定時在上午或下午召開記者會，對外宣布相關防疫策略。也因為疫情緣故，記者會全程採取線上直播方式進行，透過轉播畫面可以看到有一名女性的手語老師，也針對發言者的內容全程進行手語轉播。

我是廣告 請繼續往下閱讀

不過就有民眾質疑，為何手語老師沒有戴口罩？對此台北市政府副發言人林珍羽則表示，手語老師除了用手表達與意外，更要透過表情表達「抑揚頓挫」以及標點符號，若戴上口罩，則會讓聽障朋友們聽到像機器人一樣的聲音表現。

林珍羽在臉書上PO文表示，近日在各縣市的直播記者會上，有相當多的朋友關切，有關手語老師未帶口罩的部分。林珍羽強調，是因為手語老師除了說的表情外，手語的「抑、揚、頓、挫及標點符號」，大都呈現在臉上，若帶上口罩就會讓聽障朋友聽到一個像是機器人的聲音一樣。

而北市府方面原本也打算使用透明隔板的方式，但由於直播畫面會反光因此作罷；此外原本也想比照中央方式在鏡頭上開小框，但部分年長及視力不好的聽障朋友，開小框畫面其實是無法清楚識別的，所以才仍維持目前模式。

林珍羽強調，目前市長記者會係採線上直播的方式，也請大家放心，場內不但控制現場人數，也落實室內防疫措施，以確保出席記者會的首長及手語老師的安全，希望以上的資訊能夠排解部分朋友的擔心。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

國內確診突暴增！雙北升3級警戒，你覺得台灣接種疫苗速度是否太慢？

會，太慢
不會，不會太慢
87.32%12.68%
2021-05-17-2021-05-20

周玉蔻搶先在疫情指揮中心公布前透露確診人數，您認為政府是否應該要開罰？

要，要開罰
不用，不需要開罰
0%0%
2021-05-17-2021-05-19

憂心移工成萬華破口！柯文哲下「特赦令」呼籲無證移工篩檢，您覺得這個做法恰當嗎？

恰當
不恰當
97.48%2.52%
2021-05-14-2021-05-17
火辣到想直接撲倒！你心目中最正的內衣女神是誰？

火辣到想直接撲倒！你心目中最正的內衣女神是誰？

繼續作答
讓女粉流口水流不停！誰是你心中高顏值的本土劇熟男代表？

讓女粉流口水流不停！誰是你心中高顏值的本土劇熟男代表？

繼續作答
即時
推薦閱讀