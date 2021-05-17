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高雄市QR Code實聯制系統推向全國　唐鳳接棒整合

陳其邁
▲高雄市長陳其邁今日表示，高雄市這套QR Code的系統已經開發好，未來將由中央地方一體適用，現在已由唐鳳政委在負責。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.05.17）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-05-17 17:58:16

高雄市長陳其邁5月13日即提出高雄正研擬一套QR Code實聯制系統，陳其邁日前便透漏該系統這幾天就可以上路，陳其邁在今（17）日防疫會議時進一步指出，該系統已經開發完成，但因為要中央地方一體適用，有一些系統容量問題，在跟行政院開完會後，已將這套系統交由政委唐鳳負責，相信對於疫調的進行會有很大的幫助

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陳其邁說，這套QR Code實聯制系統是一個公部門跟私部門各場域，大家都能夠加入的一個實聯制的系統，日前與中央討論後，決定將整合一套全國的系統一體適用，大至行政中心，或像運動中心、圖書館，或者是小到攤商，都應該可用一套一體適用，大家都可以很簡便使用的QR code系統，有公部門、私部門的整合，也能夠讓這個資料庫能夠接受到政府的監督。

▲（圖／翻攝自唐鳳IG）
▲（圖／翻攝自唐鳳IG）
陳其邁指出，高雄市這套QR Code的系統已經開發好，民眾未來只要掃QR Code，系統就會自動回傳，但這套系統要和中央進行整合，目前有系統容量問題要解決，這個部分在跟行政院開過會後，現在已由唐鳳政委在負責。

陳其邁認為，高雄市的這一套QR Code系統已經跟中央在進行整合，相信在整合完後對於實聯制，與疫調工作會是一個很大的幫助，譬如案1751搭乘和欣客運時登記電話並沒有確實，這就會造成疫調上的一些困難。

陳其邁強調，所以希望這個實聯制系統能夠加速的進行，請大家在這段時間不管進出特定的營業場所，或者是搭乘大眾運輸工具都能夠採實聯制，未來這套QR Code系統上路，相信能夠很大量的解決在人員移動、個案掌握，與疫調工作的進行會有很大的幫助。

▲本土疫情止不住，指揮中心今（17）日公布有333例確診，台北市新增158例最多，新北市也有148例。（圖／NOWnews製作）
▲本土疫情止不住，指揮中心今（17）日公布有333例確診，台北市新增158例最多，新北市也有148例。（圖／NOWnews製作）
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