高雄市QR Code實聯制系統推向全國　唐鳳接棒整合

高雄市長陳其邁5月13日即提出高雄正研擬一套

實聯制系統

。

我是廣告 請繼續往下閱讀

陳其邁說，這套

實聯制系統是一個公部門跟私部門各場域，大家都能夠加入的一個實聯制的系統，日前與中央討論後，決定將整合一套全國的系統一體適用，大至行政中心，或像運動中心、圖書館，或者是小到攤商，都應該可用一套一體適用，大家都可以很簡便使用的QR code系統，有公部門、私部門的整合，也能夠讓這個資料庫能夠接受到政府的監督。

▲（圖／翻攝自唐鳳IG）