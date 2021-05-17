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111年分科測驗延到7月底　學生家長提出反對連署

▲ （圖／新頭殼）
▲教育部公布111年分科測驗延到7月底，學生家長提出反對連署。 （圖／新頭殼）

新頭殼newtalk

2021-05-17 22:11:57

教育部公布111學年新版考招期程，指考改制為分科測驗後，將延後到7月24日及25日舉行，並在8月25日放榜。有不少家長憂心學生暑假遭到壓縮，且放榜日與開學日過於接近，對準備入學的學生及家長造成壓力，因此上網連署，反對分科測驗延後舉行。

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為了讓高三學生的學習進程更加完整，教育部長潘文忠宣布，決議將學測的「個人申請」入學管道延後，而分科測驗也跟著順延。個人申請放榜日期由現行的5月中旬延至6月中旬，分科測驗考試日期則由7月初延至7月24日及25日，8月25日才放榜。最終考招期程將於這學期定案，已請大學招聯會會商各大學意見。大學招聯會回應，已著手蒐集各校意見，目前發現絕大部分會員學校認為草案的時程太晚。

連署書提出四點反對分科測驗延後，發起人認為，多元入學是希望減少學生的讀書壓力，但若將考試延後，代表學生必須花費更多的時間在讀書上，與多元入學的精神相悖。此外，以往大學開學日期約在9月10日前後，與放榜日8月25日相當接近，這更增加學生找房、辦理入學、適應外縣市環境的壓力。

國教行動聯盟也表示，分科測驗日程延後可能剝奪考生從高中到大學銜接的暑假，使許多考生因為不願意熬那麼久，而放棄以分科考試入學的機會；但學測申請入學的賭局又令人焦慮。國教行動聯盟建議以統一分發制度來解決考招期程問題，讓每個學生自由選擇參加個人申請和分科測驗，兩個管道統一放榜後，再由學生選填志願。

新聞來源為Newtalk 新頭殼

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