單日新增333本土確診　台積電防疫升級、啟動分組營運

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防疫相關主要更新如下：
一、啟動分組營運模式，全公司除必要廠商外全面停止外部人員入廠，同仁及持有長期工作證廠商人員應避免竹、中、南跨區移動，並依分組分流及動線規劃行進。
二、群聚性活動管制:
(1)避免面對面會議，如無法排除時僅由必要人員出席參與， 並縮減與會人數至會議室座位數的50%且保持1公尺社交距離，會議召集人必須保留與會人員相關資料，包含會議時間、與會人員名單，並紀錄人員相關位置。
(2)取消跨區的差旅區間車及竹科環廠區間車，上下班交通車及中科及南科環廠區間車座位亦採分組分流模式。
(3)教育訓練課程優先採取網路教學。
(4)關閉台積運動館、球場及健身房等相關設施。
之前車用PCB龍頭廠敬鵬、股王大立光有員工確診，和碩也傳有員工被驗出陽性。和碩今日指出，該員工無症狀，還在釐清是陽性或「偽陽性」，但已經啟動相關防疫。
其他科技大廠不敢鬆懈，鴻海宣布凡居住在萬華、板橋、新莊三個高染疫風險地區及被通知需居家上班者的同仁，自今日至5月28日採居家上班。雙北廠區搭乘大眾交通工具通勤的員工，也自今日至18日兩天改居家上班，以減少接觸風險。
聯發科自今日起，實施工作地在台北及主要居住地為雙北地區的員工，均採取在家工作，新竹地區員工則採分層分流措施，盡力確保工作環境安全。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。