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單日新增333本土確診　台積電防疫升級、啟動分組營運

▲展望第4季，在5G手機與高效運算（HPC）需求強勁下，台積電5奈米動能續強，估第4季營收約在124-127億美元，季增2.1-4.6%。（圖／NOWnews資料照片）
▲今（17）日指揮中心又公布新增333名本土案例，「護國神山」台積電也隨即公布防疫措施升級，包括19日零時起，將啟動分組營運模式。（示意圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2021-05-17 18:33:45

國內疫情持續延燒，今（17）日指揮中心又公布新增333名本土案例，「護國神山」台積電也隨即公布防疫措施升級，包括19日零時起，將啟動分組營運模式，各組織依規劃執行分組分流及居家辦公，並將持續密切注意疫情發展、滾動式更新。

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台積電之前曾表示，公司廠區不在雙北，內部表示尚未決議防疫措施，但會密切注意疫情，滾動式更新。然而面對疫情未止，台積電也開始防疫升級。公司以防疫安全及保護員工健康為首要考量，在現有防疫相關規定外，自5月19日零時起，決定啟動分組營運模式，各組織依規劃執行分組分流及居家辦公。

防疫相關主要更新如下：

一、啟動分組營運模式，全公司除必要廠商外全面停止外部人員入廠，同仁及持有長期工作證廠商人員應避免竹、中、南跨區移動，並依分組分流及動線規劃行進。

二、群聚性活動管制:

 (1)避免面對面會議，如無法排除時僅由必要人員出席參與， 並縮減與會人數至會議室座位數的50%且保持1公尺社交距離，會議召集人必須保留與會人員相關資料，包含會議時間、與會人員名單，並紀錄人員相關位置。

 (2)取消跨區的差旅區間車及竹科環廠區間車，上下班交通車及中科及南科環廠區間車座位亦採分組分流模式。

 (3)教育訓練課程優先採取網路教學。

 (4)關閉台積運動館、球場及健身房等相關設施。

之前車用PCB龍頭廠敬鵬、股王大立光有員工確診，和碩也傳有員工被驗出陽性。和碩今日指出，該員工無症狀，還在釐清是陽性或「偽陽性」，但已經啟動相關防疫。

其他科技大廠不敢鬆懈，鴻海宣布凡居住在萬華、板橋、新莊三個高染疫風險地區及被通知需居家上班者的同仁，自今日至5月28日採居家上班。雙北廠區搭乘大眾交通工具通勤的員工，也自今日至18日兩天改居家上班，以減少接觸風險。

聯發科自今日起，實施工作地在台北及主要居住地為雙北地區的員工，均採取在家工作，新竹地區員工則採分層分流措施，盡力確保工作環境安全。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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