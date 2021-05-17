曼谷疫情居高不下　建築工地群聚感染成隱憂

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9635例中約7成是獄中群聚感染，共6853例，多集中在曼谷和清邁的監獄，被關押的嫌犯染疫一直未計算在每日新增確診病例數中，直到最近多名主張王室改革的學生運動領袖因為在被關押期間染疫，才引起社會關注監獄的疫情。
若不含獄中染疫病例，今天新增2782例，曼谷佔1843例，沒有趨緩情勢，即使曼谷以及周圍的府從4月下旬就關閉高風險場所如酒吧，全國的學校改線上教學，5月開始曼谷甚至關閉多數的公共和商業場所，每日新增確診數字依舊高居不下。
疫情指揮中心發言人塔維辛（TaweesinVisanuyothin）在今天的記者會中表示，目前最大的憂慮是曼谷19個地區共有28個群聚感染，而確診數最多的前5個群聚感染以工地建築工人宿舍為主。
位於拉喜（Lak Si）區的一處建築工地截至昨天為止，有86%的工人共559人確診，是28個群聚感染中確診數最高的，泰國政府緊急封鎖這個建築工人宿舍區，要求區內的工人不能離開宿舍14天，也不能有人進入宿舍。
根據官方統計，在曼谷共有393個建築工地宿舍，約6萬名工人住在裡面。
儘管疫情居高不下，曼谷從今天開始放寬用餐的防疫規定，原本餐廳禁止內用，從今天開始餐廳可以保留原先座位數的1/4給客人內用，不過目前只有放寬用餐規定，公共場所如公園以及多數的商業場所仍舊關閉。（編輯：韋樞）1100517