案1589、1751高雄足跡公布　曾去過好市多、義享天地

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5月10日中午12點則是跟友人一起到左營的六吋盤餐廳吃早午餐，下午2點到4點再到鼓山好所在髮廊做頭髮，然後在晚上6點到8點的時候到義享天地的成真咖啡用餐，個案返回台北後因反覆發燒就醫才發現是確診，針對案1589匡列的足跡共有9個地方，密切接觸者則包括4名家人、1名友人，還有髮廊的2名工作人員，1名一起喝咖啡的友人，另1名遭匡列的友人則在外縣市，這些人目前都在居家隔離中，並且進行相關的檢驗。
而案1751是新北市的一名58歲的男性，5月9日從新北搭捷運到高鐵站，再搭乘高鐵0627車次到高鐵左營站，再轉乘高雄捷運到小港機場站，出站之後步行返家，但返家就出現一些症狀，所以由家人騎摩托車載送到某醫院急診，隔天上午9點則是到二苓市場吃肉粽，返家略作休息之後就跑到屏東。
接著5月11日，搭乘和欣客運從高雄車站至台北車站，5月14日則從台北車站搭和欣客運到高雄中正技擊館，再轉乘捷運到小港機場站後步行回家；5月15日因為出現相關症狀就又到醫院去就醫，此次就被驗出COVID-19陽性反應。
經過疫調，衛生局也針對案1751的密切接觸者匡列了48人，包含他的家人6人，並匡列了31明和欣客運乘客，潘炤穎說，個案在5月9日第1次就醫時，導致有2名醫護人員因為防護不足被匡列為密切接觸者，同時段在急診室的8名患者也被匡列，第2次就醫則因有明確描述接觸史，提高醫護警覺度，但仍有1名醫護被匡列為接觸者，目前這些接觸者都已進行居家隔離。