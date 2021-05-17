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人工增雨無效　水利署：19日召開水情會議

曾文水庫人工增雨
▲水利署今天中午12時在寶二、永和山、明德水庫燃放增雨焰劑。（圖／水利署提供）

曾智怡

2021-05-17 22:13:59

（中央社記者曾智怡台北17日電）水利署今天中午12時在寶二、永和山、明德水庫燃放增雨焰劑，但副署長王藝峰說，由於雲系薄弱、降雨量甚少，本次人工增雨作業「幾乎無效」，同時預告19日將召開水情會議，並採線上模式進行。

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今日天氣預報顯示，大台北、北部山區有午後對流機會，水利署研判天氣狀況後，先行通知寶二、永和山、明德水庫地面人工增雨作業小組，並在中午12時燃放增雨焰劑，期待利用午後對流增加集水區降雨量。

但王藝峰表示，今天的增雨作業「幾乎無效」，因為雲層薄弱、降雨強度不足，與氣象專家所預測的相同，僅在高雄內門、旗山一帶、和新北市靠近宜蘭山區有一點降雨，對水庫集水區的挹注微乎其微。

他進一步說，根據目前衛星雲圖，氣象局研判明日上午會有另一波鋒面降雨，主要針對新竹以北地區，同時也會有午後雷陣雨發生，希望整體降雨情況能較今天來得好。

水利署表示，近日天氣炎熱高溫，午後熱對流確實有發展機會，因此和氣象局保持密切聯繫，只要天氣狀況許可，便會實施增雨作業，目前更持續進行多找水、多省水、多調水等3大抗旱策略，藉以紓緩水庫乾旱之景。

另外，水利署預計19日召開水情會議，因為疫情加劇，本次水情會議將和各縣市政府透過視訊進行，目前正在測試視訊等遠端設備，會後記者會也朝向線上規劃，詳細消息將在明天公布。

根據水利署官網，今天全台幾個主要水庫水位較上週低，如石門水庫蓄水率降為12.9%，新竹以南水庫多跌破一成，寶山第二水庫蓄水率僅3.9%、永和山水庫3.3%、曾文水庫6%、鯉魚潭水庫2.8%，主要供應給供5停2台中地區的德基水庫水位，今天已降至2.2%。

水利署提醒民眾，旱象仍未解除，除在生活中節約用水外，也可透過水利署網站取得省水懶人包及分區供水資訊等相關訊息，力行節約用水，度過枯旱期的挑戰。（編輯：林克倫）1100517

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