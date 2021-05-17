快訊／財政部信心喊話　國安基金暫不進場

國內本土疫情大爆發，確診人數連日爆增，台股失守半年線，國安基金是否進場，國安基金執行秘書、財政部政務次長阮清華在晚間19點30分將召開記者會說明，表示在經過密切關注情勢發展後，暫不進場，同時也向投資人信心喊話，必要時將會立即召開臨時委員會議，就後續因應措施進行討論。





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阮清華指出，近期國內股市因受疫情影響，震動激烈，其中台股集中市場110年5月12日盤中最大下跌1,417點，惟收盤收斂為680點；5月13日最大下跌533點，收盤下跌232點；5月14日上漲157點；今日最大下跌667點，收盤下跌473點。可見國內股市雖然受到疫情影響下跌，但收盤均有收斂，顯示投資人維持一定信心。其次外資5月12日至5月14日雖呈賣超，惟金額不大，本日轉為買超新台幣333億元。第三成交量部分，5月12日至5月17日之日均量為5,836億元，量能充沛，顯示投資人對未來維持一定信心。





國安基金指出，由於各主要經濟體需求強勁，帶動我國出口持續增加，經濟成長及上市櫃公司獲利亮眼；雖然國內疫情短期內對部分消費活動產生影響，惟對進出口及企業生產活動尚無影響。此外，政府在生產活動方面，對企業提供相關防疫協助，確保生產不中斷。國安基金呼籲投資人保持理性冷靜，不必恐慌，後續也會密切關注國內外股市情形，必要時即召開臨時委員會議，就後續因應措施進行討論。



