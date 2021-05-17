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快訊／財政部信心喊話　國安基金暫不進場

財政部。（圖／NOWnews資料照）
▲財政部政務次長、國安基金操盤手阮清華晚間召開記者會，就國安基金事宜進行說明。（圖／NOWnews資料照）

記者林莞茜/綜合報導

2021-05-17 19:41:21｜2021-05-17 19:43:20

國內本土疫情大爆發，確診人數連日爆增，台股失守半年線，國安基金是否進場，國安基金執行秘書、財政部政務次長阮清華在晚間19點30分將召開記者會說明，表示在經過密切關注情勢發展後，暫不進場，同時也向投資人信心喊話，必要時將會立即召開臨時委員會議，就後續因應措施進行討論。

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阮清華指出，近期國內股市因受疫情影響，震動激烈，其中台股集中市場110年5月12日盤中最大下跌1,417點，惟收盤收斂為680點；5月13日最大下跌533點，收盤下跌232點；5月14日上漲157點；今日最大下跌667點，收盤下跌473點。可見國內股市雖然受到疫情影響下跌，但收盤均有收斂，顯示投資人維持一定信心。其次外資5月12日至5月14日雖呈賣超，惟金額不大，本日轉為買超新台幣333億元。第三成交量部分，5月12日至5月17日之日均量為5,836億元，量能充沛，顯示投資人對未來維持一定信心。

在基本面部分，阮清華說明進出口貿易持續增長，我國第一季出口達979.5億美元，年增率24.6％，進口亦創新高，達835.8億美元，年增率21.1%，國際貿易維持暢旺；第一季經濟成長率達8.16%，民間消費及固定資本形成分別成長2.08%及8.29％；國家發展委員會景氣對策信號呈紅燈，持續維持經濟成長動能。

阮清華也說，上市櫃企業獲利成長，殖利率佳。台股上市櫃公司110年第1季合併營收較去年同期增加18.7%，稅前純益較去年同期大幅增加160%；台股集中市場110年截至4月底本益比約22.85倍，現金殖利率達2.54%(加計股票股利為2.64%)，另國內上市櫃公司109年度上市櫃公司稅前淨利合計約3.03兆元，較108年增加21.58%，顯示台股基本面穩健。

國安基金指出，由於各主要經濟體需求強勁，帶動我國出口持續增加，經濟成長及上市櫃公司獲利亮眼；雖然國內疫情短期內對部分消費活動產生影響，惟對進出口及企業生產活動尚無影響。此外，政府在生產活動方面，對企業提供相關防疫協助，確保生產不中斷。國安基金呼籲投資人保持理性冷靜，不必恐慌，後續也會密切關注國內外股市情形，必要時即召開臨時委員會議，就後續因應措施進行討論。

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