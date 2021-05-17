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本土劇女神曬露點照　網一看秒懂「口罩要戴好」

▲吳婉君手繪露點照，呼籲民眾口罩戴好。（圖／翻攝吳婉君臉書）
▲吳婉君手繪露點照，呼籲民眾口罩戴好。（圖／翻攝吳婉君臉書）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-05-17 19:54:34

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，台灣本土確診個案連日破百，雙北防疫升級三級警戒，中央流行疫情指揮中心不斷宣導外出戴好口罩，演過《炮仔聲》及《天之驕女》、有「本土劇女神」之稱的吳婉君，親手繪畫一張露點照，呼籲民眾口罩要正確配戴。

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網路上流傳一張圖，左邊是男子口罩只遮住嘴巴卻露出鼻樑，右邊是男子內褲不穿好露出重點部位，用來比喻口罩不好好戴，有戴跟沒戴一樣，吳婉君認為這個比喻一目了然，也分享在自己臉書上，沒想到收到網友私訊問：「那女生呢？」

吳婉君發揮繪畫長才，親手用同樣概念畫了一個女生穿著內衣，卻沒有好好包覆胸部，整個胸部外露還下垂，對照另一張圖，穿好內衣的女生胸部堅挺還有馬甲線，吳婉君幽默表示：「內衣要不要穿好，內褲有沒有穿都無所謂，但口罩請好好戴好，防疫你我有責，正確配戴口罩，擁有健康人生。」

▲吳婉君手繪露點照，呼籲民眾口罩戴好。（圖／翻攝吳婉君臉書）
▲▼吳婉君重視疫情，強調人人有責。（圖／翻攝吳婉君臉書）
▲吳婉君手繪露點照，呼籲民眾口罩戴好。（圖／翻攝吳婉君臉書）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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