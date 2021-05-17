高雄百貨業者「縮短營業時間」齊心防疫

為因應新冠肺炎疫情變化，高雄百貨業者除了配合實聯制、量測體溫、消毒等各項政府防疫措施，也宣布5月18日起至28日「縮短營業時間」，包含新光三越、夢時代、統一時代百貨高雄店，漢神、漢神巨蛋等。





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新光三越三多店、新光三越左營店、草衙道、漢神、漢神巨蛋、義享、大遠百調整為上午12點營業至晚間8點；夢時代、統一時代百貨高雄店為上午11點半至晚上8點半；Global Mall新左營車站、大立為上午11點半至晚上8點。多數業者明（18）日開始，部分業者即日起開始實施至5月28日。





新光三越落實全館實聯制、口罩100%到位、入場量溫、每日每小時顧客接觸點及公共設施消毒擦拭、館內隨時排換氣維持新鮮空氣、每週2次館內外大消毒等各項防疫措施。除此之外，更再加強餐飲的防疫作為，美食街除了維持落實5大既有強化消毒措施並再減少座席，餐廳、咖啡廳及美食街店中店持續落實原有實聯制，減少客席並採梅花座或增隔板，確保民眾用餐保持安全社交距離。





Global Mall新左營車站自5月15日下午4點起至5月28日暫停館內活動以及親子樂園、娛樂活動、按摩服務等暫停營業，落實實聯制、入口量測體溫、酒精消毒液等措施。商場空間更每週進行全館消毒、每小時公共區域以酒精消毒，主題餐廳實施第二次實聯制、美食街裝設隔板、內用空間擴大客席間距，館內配置地貼、桌貼，提醒維持社交距離。所有館內員工每三小時測量一次體溫，並配戴健康管理胸牌記載體溫，同時5月底前將設置「無接觸快取區」，打造安心商場，滿足消費者日常需求。



