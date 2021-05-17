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水力發電無法發揮　高雄停電影響6萬多戶

第一輪於5月17日20時50分開始執行， 計有大崗、大湖、嘉峰、岡山、楠梓、路園等6所變電所38條饋線， 影響停電戶數共60,077戶。
▲高雄市府四維行政中心明日起，非市府員工及受邀開會者無法上樓，今日持續整備大廳的統一受理洽公區，晚間卻突然遇到停電，市府員工摸黑準備，僅有緊急電源的燈還亮著。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.05.17）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-05-17 20:45:53｜2021-05-17 20:54:55

今（17）日上午興達電廠才傳機組故障，晚間7點50多分，高雄市區就陸續傳出停電消息，連高雄市政府四維行政中心也瞬間停電，對此台電指出，因今日下午需求持續攀升，興達電廠1號機雖已併聯並緩步升載，但發電量提升需要時間，至晚間8點發電量僅6成，因此台電宣布，預計自晚間20時50分起開始採取分區輪流供電機制，仍由C組與D組進行輪流停電，每一輪限電50分鐘，第一輪停電影響60,077戶。

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台電高雄區處指出，今日晚間興達電廠因1號機故障，雖已併聯並緩步升載，但系統供電能力不足，自動低頻電驛動作，晚間8點左右，高雄區處轄區受影響變電所計有左營、民族、前鎮、大崗等4所變電所停電，停電戶數共41,588戶，晚間8點50分起分區輪流停電，第一輪影響D組用戶，於20時50分開始執行，計有大崗、大湖、嘉峰、岡山、楠梓、路園等6所變電所38條饋線，停電範圍包括楠梓、前鎮、岡山、橋頭、湖內、路竹、大社、田寮、阿蓮、燕巢等行政區，影響停電戶數共60,077戶。

台電表示，下午用電需求持續攀升，今晚7點30分負載仍達3487.2萬瓩，供給方面，興達電廠1號機雖已併聯並緩步升載，但發電量提升需要時間，至晚間8點發電量僅6成，且水情不佳，雖已放水發電，但仍有限制，水力發電無法發揮，為維持電力供需平衡，系統將自動保護設備動作，將有部分地區停電。

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