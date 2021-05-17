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最兇護理師放送福利「衣服全是洞」　甜喊：防疫要乖喔

▲謝侑芯宣導防疫「口罩一定要戴好」。（圖／翻攝謝侑芯IG）
▲謝侑芯宣導防疫「口罩一定要戴好」。（圖／翻攝謝侑芯IG）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-05-17 21:32:12｜2021-05-17 21:37:57

「超兇」網美謝侑芯曾經就讀中臺科技大學護理系，擔任過護理師，因受邀上節目示範CPR爆紅，有「護理女神」封號。近日新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，台灣本土確診個案連日破百，謝侑芯提醒粉絲口罩戴好、落實防疫，並附上穿著性感洞洞裝的香豔美照，讓網友看了血脈賁張。

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▲謝侑芯防疫「福利照」太火辣。（圖／翻攝謝侑芯IG）
▲謝侑芯防疫「福利照」太火辣。（圖／翻攝謝侑芯IG）
謝侑芯擁有一張甜美臉蛋，以及32E、23、35的魔鬼體態，常常在IG分享個人寫真，吸引75萬名粉絲追蹤。照片中只見謝侑芯長髮散亂，換上布料挖滿洞洞的透視服裝，趴在床上慵懶對鏡頭吐舌，豐滿的美胸和翹臀一覽無遺，散發性感又迷人的吸引力。

▲謝侑芯吸引75萬粉絲追蹤。（圖／翻攝謝侑芯IG）
▲▼謝侑芯吸引75萬粉絲追蹤。（圖／翻攝謝侑芯IG）
▲謝侑芯吸引75萬粉絲追蹤。（圖／翻攝謝侑芯IG）
當過護理師的謝侑芯加入防疫小尖兵行列，提醒粉絲：「疫情嚴重請大家不要亂跑，在家好好待著，然後按愛心，出門的話口罩一定要戴好，回家第一件事洗手換衣服，落實防疫，人人有責，要乖喔。」不過因為附圖太辣，引來2萬網友瘋狂朝聖。

▲謝侑芯提醒防疫要點。（圖／翻攝謝侑芯IG）
▲謝侑芯提醒防疫要點。（圖／翻攝謝侑芯IG）
▲本土疫情止不住，指揮中心今（17）日公布有333例確診，台北市新增158例最多，新北市也有148例。（圖／NOWnews製作）
▲本土疫情止不住，指揮中心今（17）日公布有333例確診，台北市新增158例最多，新北市也有148例。（圖／NOWnews製作）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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