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又停電！供需產生落差　台電：9點多恢復正常供電

▲台電上週513發生興達電廠因事故而跳機，造成部分地區停電，而今（17）日晚間台電又緊急通知停電。（圖／NOWnews資料照片）
▲台電上週513發生興達電廠因事故而跳機，造成部分地區停電，而今（17）日晚間台電又緊急通知停電。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2021-05-17 21:33:54｜2021-05-17 21:52:16

台電上週513發生興達電廠因事故而跳機，造成部分地區停電，而今（17）日台電又緊急通知停電。為此，台電董事長楊偉甫、總經理鍾炳利晚間9點過後親上火線說明。台電指出機組歲修無法歸隊，影響負電能力，發生用電吃緊，再加上今日興達1號機故障等，讓供電燈號從綠燈轉黃燈，供電與需求產生落差，晚間必須低頻卸載，使部分地區緊急停電。

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台電發言人張廷抒指出，今日下午興達電廠1號機下午因故障而跳機，台電以水力發電補缺口，惟水情不佳，雖已放水發電，但仍有限制，水力發電無法發揮。另核三廠1號機、林口3號機、大潭複循環6號機、興達複循環2號機、大林燃氣6號機，及協和4號機等大修機組依規劃期程，尚無法歸隊發電。

另外，今日下午2時9分用電尖峰負載達到3744.3萬瓩，打破歷史五月用電紀錄，傍晚19時30分負載遠超過平常夜間用電，達3487.2萬瓩。故障的興達1號機及麥寮3號機目前雖已併聯並緩步升載，但發電量提升需要時間，超過6小時。

為維持電力供需平衡，系統晚間20時自動保護設備動作，自晚間20時50分起開始採取分區輪流供電機制。仍由C組與D組進行輪流停電(今年為C、D組)，每一輪限電50分鐘。第一輪在20:50-21:40，影響65.9萬戶、影響100萬瓩。若有第二輪則在21:40-22:30，預估影響戶數比第一輪少。

張廷抒指出，513是電網匯流排的問題，但今天是供需問題，因此需要降載停電保護系統。

台電董事長楊偉甫指出，短短幾天內兩次輪流停電，代表公司致上歉意，今天的停電過程已經做出最大的努力，但有機組故障、發電機組又發電不足，努力調度相關機組到晚上，再加上尖峰用電量沒有隨天黑下降到預估值，以及水利機組備轉支援能力不足，才導致這次分區輪流停電，賠償辦法會比照上次513，另外也會對相關備轉容量計算方式、備援機組有更好的掌握。

台電隨後在9點37分表示，自晚間20時50分起開始採取分區輪流供電機制。原預估需執行兩輪至22時30分。但因入夜後負載降低，興達電廠1號機發電量已達8成，麥寮3號機升載至6成，故提前於21時40分恢復正常供電。

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