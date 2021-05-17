這個假新聞罰不罰？賴士葆抨擊「日媒報導台自動封城」
今（17日）本土確診人數飆升，高達333例本土。不過，在每日下午2時中央流行疫情指揮中心公布確診人數前，都會有各種確診訊息在社群軟體中流傳。對此，指揮中心指揮官陳時中表示，「轉傳假訊息最高可罰到300萬」。國民黨立委賴士葆今日則在臉書發文，抨擊「台北空無一人的照片，被日本媒體報導」是假自誇。他怒轟，「請問檢調對這種假新聞要不要約談調查？」
新頭殼newtalk
2021-05-17 22:16:57
賴士葆在臉書指出，昨天16日網路瘋傳一則日本媒體報導台灣奇蹟的新聞，文中表示日本媒體大讚台灣防疫意識高，附上台北街道的空無一人照片，再加註一天之內讓所有人口都消失，全世界沒有一個國家做得到。結果經過查證這是假新聞，並沒有日本媒體報導而是日本網友的貼文，經過台灣網軍的加工製作轉傳帶風向台灣好棒棒。原來PO文被抓包之後趕快修改內容，但是已經達到傳播的效果。我們肯定台灣人自動封城，但是真的不必造假自誇。
賴士葆砲轟，疫情嚴峻，面對關乎生命健康的事情，應該嚴肅以對、誠實以對、謙卑以對。過去我們虛假的追求「 0」的假象，為了讓世界讚揚防疫模範生，最後病毒殘忍的戳破假象。他強調，「誠實永遠是最好的策略，這時候不該還有心思再政治操作內宣，請問檢調對這種假新聞要不要約談調查？」
新聞來源為Newtalk 新頭殼