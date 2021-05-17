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4天內兩度停電！為何又是「C、D組」遭殃？台電曝原因

▲一名網友在臉書感慨表示「停電，真好！」並分享3大理由，貼文曝光引發共鳴。（圖／翻攝自《爆怨2公社》）
▲上週四（13日）全台各地大停電，沒想到才過4天，又再度發生限電事故。（示意圖／翻攝自《爆怨2公社》）

編輯中心/綜合報導

2021-05-17 21:51:29｜2021-05-17 21:51:43

上週四5月13日全台才因為興達電廠機組跳脫導致停電，沒想到才過了4天，今（17）晚又再度出包，全台各地C、D組用戶再度輪流停電，引發不少民眾不滿抱怨。對此，台電董事長楊偉甫也在記者會中回應：「今年2021年就是C、D組分區輪流分組進行，很不幸，仍可以檢討」。

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今（17）日發布國家級簡訊通知停電，自晚間8時50分起C、D組分區供電，台電解釋，因興達電廠一號機組故障，水力無法發揮外，晚間7時30分負載遠超過平常夜間用電，達3487.2萬瓩，打破5月用電紀錄。

▲17日晚間台電緊急發布停電通知，台電董事長、總經理與台電發言人召開記者會進行說明。（圖／取自台電線上直播）
▲17日晚間台電緊急發布停電通知，台電董事長、總經理與台電發言人召開記者會進行說明。（圖／取自台電線上直播）
而不少C、D組民眾不滿為何此次又是自己遭殃？對此，台電董事長楊偉甫也在記者會中回應，因為分區輪流分組進行，按照原來辦法，今年2021年就是C、D組，很不幸，但他認為可以檢討。而目前已復電70%，餘裕不多，最大的挑戰晚上用戶用電量太高，系統負擔不及，而台電會盡快，讓第二輪努力不要啟動，希望用戶共體時艱，節約用電。

根據台電SOP（標準作業程序），限電方式包括緊急分區輪流停電與計畫性分區輪流停電2種，4年前815全台大停電輪流停電的組別是A、B組，所以這次停電組別才輪到C、D組，至於「輪流停電組別」尚有H、I、J三組，台電指出，H組為國防、交通、醫院、政府機關等重要場所，J組為電廠的配電變壓器引供的周邊用戶，上述組別，在輪流停電時會優先排除。（編輯：潘毅）

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