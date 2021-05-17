啦啦隊女神居家防疫太辣　衣服變形洩「超雄偉畫面」

台灣疫情持續升溫，創下確診本土案例新高，雙北升級第三級防疫警戒，身為樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」人氣成員的林襄，在IG曝光自己居家穿搭，呼籲粉絲防疫期間沒事待在家，同時附上火辣寫真，讓網友大飽眼福。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-05-17 22:09:26｜2021-05-17 22:10:36
林襄在IG貼出居家照，只見她身穿棉質內衣內褲，放下一頭長髮，靠著冰箱拿水喝，林襄微微前傾，秀出纖細小蠻腰和豐滿翹臀，雄偉的傲人美胸更把內衣撐到變形，露出深長的事業線，火辣尺度讓網友眼睛大吃冰淇淋。 林襄提醒粉絲：「疫情在家沒事多喝水，多喝水沒事。」引起粉絲熱烈迴響，紛紛留言「滿滿的濃純襄」、「哇哇太辣了」、「這身材太羨慕了」、「出事了出事了，實在太香了」、「要噴鼻血了」、「喝什麼水，看妳就好」、「那杯水有要競標嗎」、「在家防疫的動力來源」。
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