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啦啦隊女神居家防疫太辣　衣服變形洩「超雄偉畫面」

▲「啦啦隊女神」林襄居家防疫穿搭超火辣。（圖／翻攝林襄IG）
▲「啦啦隊女神」林襄居家防疫穿搭超火辣。（圖／翻攝林襄IG）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-05-17 22:09:26｜2021-05-17 22:10:36

台灣疫情持續升溫，創下確診本土案例新高，雙北升級第三級防疫警戒，身為樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」人氣成員的林襄，在IG曝光自己居家穿搭，呼籲粉絲防疫期間沒事待在家，同時附上火辣寫真，讓網友大飽眼福。

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▲林襄居家防疫，呼籲粉絲多喝水。（圖／翻攝林襄IG）
▲▼林襄居家防疫，呼籲粉絲多喝水。（圖／翻攝林襄IG）
▲林襄居家防疫，呼籲粉絲多喝水。（圖／翻攝林襄IG）
林襄在IG貼出居家照，只見她身穿棉質內衣內褲，放下一頭長髮，靠著冰箱拿水喝，林襄微微前傾，秀出纖細小蠻腰和豐滿翹臀，雄偉的傲人美胸更把內衣撐到變形，露出深長的事業線，火辣尺度讓網友眼睛大吃冰淇淋。

▲林襄豐滿的火辣身材一覽無遺。（圖／翻攝林襄IG）
▲林襄豐滿的火辣身材一覽無遺。（圖／翻攝林襄IG）
林襄提醒粉絲：「疫情在家沒事多喝水，多喝水沒事。」引起粉絲熱烈迴響，紛紛留言「滿滿的濃純襄」、「哇哇太辣了」、「這身材太羨慕了」、「出事了出事了，實在太香了」、「要噴鼻血了」、「喝什麼水，看妳就好」、「那杯水有要競標嗎」、「在家防疫的動力來源」。

▲林襄甜美笑容和魔鬼身材是她的正字標記。（圖／翻攝林襄IG）
▲林襄甜美笑容和魔鬼身材是她的正字標記。（圖／翻攝林襄IG）
▲本土疫情止不住，指揮中心今（17）日公布有333例確診，台北市新增158例最多，新北市也有148例。（圖／NOWnews製作）
▲本土疫情止不住，指揮中心今（17）日公布有333例確診，台北市新增158例最多，新北市也有148例。（圖／NOWnews製作）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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