全台1周2次大停電！朱立倫再批政府　蔡英文臉書致歉

全台5月13日才因為興達電廠機組跳脫導致大規模分區停電，沒想到才過了4天，台電今（17）晚又再度出包，晚間8時15分時發出國家級警報宣布「部分地區」緊急停電，一週內發生2次全台大停電也不禁讓民眾質疑台灣到底缺不缺電，國民黨前主席朱立倫對此也在臉書質疑蔡政府，而稍早總統蔡英文更是在臉書發表聲明向國民致歉。

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朱立倫於臉書質疑表示，「513全台大停電」民進黨出動全員宣稱電網故障，強調絕對不是台灣缺電，然而，今天電網瀕臨觸發卸載保護臨界點，從今晚開始低頻電驛動作，緊接著要分區輪流停電，台電晚間撐不住了，立即坦承「台灣缺電」。

朱立倫接著提到，近日針對台灣電力真相檢驗，發現每當檢驗一項，就戳破一項假象，「還被1450瘋狂出征、側翼投書謾罵」，究竟真相為何，朱立倫強調「誠實的能源政策是最好的政策」，同時向蔡政府喊話「一週兩次大停電，你說台灣不缺電？」，要蔡政府說清楚、講明白。

▲朱立倫質疑蔡政府領導下的能源政策。（圖／翻攝自朱立倫臉書）

而稍早總統蔡英文也在臉書向國人致歉，她提到「對於今晚部分地區臨時暫停供電，我感到非常抱歉。大家都很難接受短時間兩次停電，連我也很難接受」，接著也強調台電系統自動保護設備、導致分區暫停供電的期間，行政院內政部警政署開設指揮中心，加派警力在可能交通阻塞的路口加強疏導，並防範治安突發事故發生，消防署也全體戒備，因應可能的救援需求，向辛苦的警消同仁致意。

此外，總統也說明透過經濟部的說法解釋今日再度停電原因，指出今天中午高雄興達電廠一號機因鍋爐燃燒管理系統模組故障，導致機組停機。電廠雖然在14時25分排除故障、測試完成，但點火重新升載併聯發電需要時間。下午是靠著水力發電支援而沒有影響供電，不過，到了晚上以後，因為水力發電支援減少，加上興達電廠一號機還在升載中，因此發生局部暫停供電的狀況。（編輯：楊智傑）