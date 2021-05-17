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北部嚴控！八大行業「偷轉中南部」接客　網見對話氣瘋

八大行業
▲因應台灣疫情升溫，近期台北、新北、基隆、桃園、宜蘭等縣市都宣布八大行業暫停營業。（示意圖／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-05-17 23:40:41

近期台灣疫情升溫，雙北地區更是進入三級警戒，不少縣市也紛紛要求八大行業停業！不過就有網友爆料，身邊從事八大行業的友人透露，因為北部管太嚴，他們打算「轉往中南部」工作，對話曝光也引發眾人憤怒。

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為了因應疫情變化，全台不少縣市紛紛祭出停業令，要求八大行業舞廳業、舞場業、酒家業、酒吧業、特種咖啡茶室業、視聽歌唱業、夜店業、三溫暖業、電子遊藝場及網咖等地停業至6月8日。

不過就有網友在臉書《爆怨2公社》貼出與友人間的對話，對方在訊息中透露，「有八大的朋友要從台北轉移陣地到台中工作，台北現在管很嚴，連私的都沒辦法做了，所以他們要轉地方，而中南部則沒管那麼嚴，一些私的都還可以營業」。

▲有網友爆料，身邊從事八大行業的友人透露，因為北部管太嚴，他們打算「轉往中南部」工作，對話曝光也引發眾人憤怒。（圖／翻攝《爆怨2公社》）
▲有網友爆料，身邊從事八大行業的友人透露，因為北部管太嚴，他們打算「轉往中南部」工作，對話曝光也引發眾人憤怒。（圖／翻攝《爆怨2公社》）
原PO聽聞也相當傻眼，並追問後續。沒想到友人竟表示「我不可能出賣舉報他們，他們有事，我也會有事，我只能說每個人都要錢生活，八大被停光，她們怎麼可能一直在家，誰養她們」。

這也讓原PO止不住怒火「我整個大傻眼，不知道現在該怎樣挫咧蛋」，更有不少網友火大回應「不要命賺也要有命花...」、「為什麼要到處跑？」「破口就是這樣來的，就是把自己的自私用賺錢養家來合理化而已」、「現在不忍，疫情止不住，痛苦的還是自己」、「這些人真的很自私欸，要死一起死的概念是不是？」「我們朋友也是做八大，他們就完全不敢，到底是誰給這些人勇氣」。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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