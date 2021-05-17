北部嚴控！八大行業「偷轉中南部」接客　網見對話氣瘋

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不過就有網友在臉書《爆怨2公社》貼出與友人間的對話，對方在訊息中透露，「有八大的朋友要從台北轉移陣地到台中工作，台北現在管很嚴，連私的都沒辦法做了，所以他們要轉地方，而中南部則沒管那麼嚴，一些私的都還可以營業」。
原PO聽聞也相當傻眼，並追問後續。沒想到友人竟表示「我不可能出賣舉報他們，他們有事，我也會有事，我只能說每個人都要錢生活，八大被停光，她們怎麼可能一直在家，誰養她們」。
這也讓原PO止不住怒火「我整個大傻眼，不知道現在該怎樣挫咧蛋」，更有不少網友火大回應「不要命賺也要有命花...」、「為什麼要到處跑？」「破口就是這樣來的，就是把自己的自私用賺錢養家來合理化而已」、「現在不忍，疫情止不住，痛苦的還是自己」、「這些人真的很自私欸，要死一起死的概念是不是？」「我們朋友也是做八大，他們就完全不敢，到底是誰給這些人勇氣」。（編輯：潘毅）
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