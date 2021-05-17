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高雄醫院驚現1確診　陳其邁下令連夜執行清零專案

高雄鳳山區仁惠醫院驚傳有一名行政人員確診，市長陳其邁下令連夜完成「仁惠醫院清零專案」，該院工作人員與病患陸續被載送離開醫院。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.05.17）
▲高雄鳳山區仁惠醫院驚傳有一名行政人員確診，市長陳其邁下令連夜完成「仁惠醫院清零專案」，該院工作人員與病患陸續被載送離開醫院。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.05.17）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-05-17 23:44:53｜2021-05-17 23:53:44

高雄市衛生局今日接獲一例COVID-19陽性個案，該個案為60多歲本國籍男性，為鳳山區仁惠醫院的醫院行政人員，衛生局長黃志中在深夜10點半緊急出面說明，黃志中說，高雄市長陳其邁下令連夜完成「仁惠醫院清零專案」，匡列可能的接觸者進行必要的防疫管理，並連夜採檢，採檢結果預計明天上午就會出來。

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高雄出現一名陽性個案，衛生局長黃志中與衛生局簡任技正潘炤穎等人，在晚間與邀集長庚林孟志教授、高醫林俊祐副院長、防疫醫師洪敏南等三位醫療及感染控制專家組成專家小組，與衛生局共同進行進行擴大疫調、採檢、清空、消毒等緊急防疫工作。

▲衛生局長黃志中與衛生局簡任技正潘炤穎等人，在晚間與邀集長庚林孟志教授、高醫林俊祐副院長、防疫醫師洪敏南等三位醫療及感染控制專家組成專家小組，到場協助處理。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.05.17）
▲衛生局長黃志中與衛生局簡任技正潘炤穎等人，在晚間與邀集長庚林孟志教授、高醫林俊祐副院長、防疫醫師洪敏南等三位醫療及感染控制專家組成專家小組，到場協助處理。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.05.17）
黃志中表示，仁惠醫院裡面有39床的呼吸照護病床，員工則有55位，因個案自發病後每日皆有到醫院上班，且足跡涉及醫院多個樓層，研判院內感染風險高，所以市長下令在今天晚上完醫院的成清零計畫今晚，並召回55名員工進行採檢，並進行居家隔離，而39名住院病人預計安置採檢後送負壓隔離病房。

據了解，該名陽性個案曾於5月8日到萬華區活動，當日搭高鐵返回高雄，轉乘台鐵自強號至鳳山火車站，自行騎摩托車返家，5月10日因為出現喉嚨痛症狀，5月13日至診所就醫返家，5月17日因喉嚨痛症狀未癒再到醫院就醫，因有萬華地區活動史，醫院通報採檢，檢驗結果為陽性，CT值為21，現隔離住院中。

▲鳳山區仁惠醫院已經將鐵門拉下，今晚將完成「仁惠醫院清零專案」。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.05.17）
▲鳳山區仁惠醫院已經將鐵門拉下，今晚將完成「仁惠醫院清零專案」。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.05.17）
衛生局說，此次清零計畫接觸者匡列原則，第一圈是醫院工作人員55人、住院病患39人，總計採檢居隔94人，檢驗結果將於清晨出爐；而第二圈圍5月7日迄今，有近期有進出醫院的外包廠商、家屬等，初步掌握43人，今晚通知採檢，在檢驗結果出爐前不可外出；第三圈則包括5月7日迄今，門診就醫民眾及家屬，明日通知採檢，檢驗結果出爐前不可外出。

衛生局表示，鳳山區仁惠醫院於清空後將進行全面消毒，務必於最短時間內控制疫情，而55位工作人員在5月29日完成居家隔離後將再進行二次採檢，確認無感染風險後，再返院，預計該院最快6月上旬才可恢復重新啟用。

▲仁惠醫院院外可見多輛救護車，及身穿防護衣的工作人員。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.05.17）
▲仁惠醫院院外可見多輛救護車，及身穿防護衣的工作人員。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.05.17）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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