高雄醫院驚現1確診　陳其邁下令連夜執行清零專案

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黃志中表示，仁惠醫院裡面有39床的呼吸照護病床，員工則有55位，因個案自發病後每日皆有到醫院上班，且足跡涉及醫院多個樓層，研判院內感染風險高，所以市長下令在今天晚上完醫院的成清零計畫今晚，並召回55名員工進行採檢，並進行居家隔離，而39名住院病人預計安置採檢後送負壓隔離病房。
據了解，該名陽性個案曾於5月8日到萬華區活動，當日搭高鐵返回高雄，轉乘台鐵自強號至鳳山火車站，自行騎摩托車返家，5月10日因為出現喉嚨痛症狀，5月13日至診所就醫返家，5月17日因喉嚨痛症狀未癒再到醫院就醫，因有萬華地區活動史，醫院通報採檢，檢驗結果為陽性，CT值為21，現隔離住院中。
衛生局說，此次清零計畫接觸者匡列原則，第一圈是醫院工作人員55人、住院病患39人，總計採檢居隔94人，檢驗結果將於清晨出爐；而第二圈圍5月7日迄今，有近期有進出醫院的外包廠商、家屬等，初步掌握43人，今晚通知採檢，在檢驗結果出爐前不可外出；第三圈則包括5月7日迄今，門診就醫民眾及家屬，明日通知採檢，檢驗結果出爐前不可外出。
衛生局表示，鳳山區仁惠醫院於清空後將進行全面消毒，務必於最短時間內控制疫情，而55位工作人員在5月29日完成居家隔離後將再進行二次採檢，確認無感染風險後，再返院，預計該院最快6月上旬才可恢復重新啟用。
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