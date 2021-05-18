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本土確診連環爆！她曝「台灣殘酷現狀」　籲做好一件事

台北市政府衛生局16日上午與陸軍六軍團33化學兵，針對萬華地區進行第二波大清消。
▲何美鄉認為，這已是疫情在我們疏忽之際，默默蔓延的結果。（示意圖／記者陳明安攝，2021.05.16）

編輯中心/綜合報導

2021-05-18 06:49:52

台灣新冠肺炎疫情升溫，近一周本土個案激增，中央流行疫情指揮中心宣布台北、新北市進入三級防疫警戒，其他各縣市政府也祭出準三級警戒和防疫因應措施。對此，中研院生醫所兼任研究員何美鄉，16日在臉書提出「台灣疫情有多大？」認為這已是疫情在我們疏忽之際，默默蔓延的結果，是既定不能改變的過去，是已發生的既定事實。

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何美鄉表示，當台灣上周六（15日）宣布一日確診181人，此時全國一片震撼，或許做點模擬推估，有助於疫情控制的心理準備，依據當日此波疫情的重症病人已達12人來推估，重症病人約佔3％的感染者，推測此波疫情至少有400人已感染。這是依據2020疫情初期，病人的輕重症分布來推估：重症者約3至5％，但她也強調「當然這只是開始，重症數字可能會持續增加，也沒有英國B117的變異種的數據」。

何美鄉坦言，如此估算只是要提醒國人，對持續出現高確診數據，不要驚慌。現在確診的病人只是反應過往數周，疫情在我們疏忽之際，默默蔓延的結果，是既定不能改變的過去，是已發生的既定事實。

何美鄉最後表示，我們雖不能改變過去，但我們全體合一努力，卻可以改變以後的未來，若我們都竭盡所能，依循指示減少社交活動，盡到阻隔病毒於我之外的責任，那在2周之後，新確診病例數一定會是一個令我們滿意的少。（編輯：賴詠璿）

▲何美鄉認為，這已是疫情在我們疏忽之際，默默蔓延的結果。（圖／翻攝自何美鄉臉書）
▲何美鄉認為，這已是疫情在我們疏忽之際，默默蔓延的結果。（圖／翻攝自何美鄉臉書）
▲本土疫情持續延燒，指揮中心昨（17）日宣布新增333例本土確診，其中，台北市新增158例，新北市也有148例。（圖／NOWnews製作）
▲本土疫情持續延燒，指揮中心昨（17）日宣布新增333例本土確診，其中，台北市新增158例，新北市也有148例。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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