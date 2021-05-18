本土確診連環爆！她曝「台灣殘酷現狀」 籲做好一件事
台灣新冠肺炎疫情升溫，近一周本土個案激增，中央流行疫情指揮中心宣布台北、新北市進入三級防疫警戒，其他各縣市政府也祭出準三級警戒和防疫因應措施。對此，中研院生醫所兼任研究員何美鄉，16日在臉書提出「台灣疫情有多大？」認為這已是疫情在我們疏忽之際，默默蔓延的結果，是既定不能改變的過去，是已發生的既定事實。
編輯中心/綜合報導
2021-05-18 06:49:52
何美鄉表示，當台灣上周六（15日）宣布一日確診181人，此時全國一片震撼，或許做點模擬推估，有助於疫情控制的心理準備，依據當日此波疫情的重症病人已達12人來推估，重症病人約佔3％的感染者，推測此波疫情至少有400人已感染。這是依據2020疫情初期，病人的輕重症分布來推估：重症者約3至5％，但她也強調「當然這只是開始，重症數字可能會持續增加，也沒有英國B117的變異種的數據」。
何美鄉坦言，如此估算只是要提醒國人，對持續出現高確診數據，不要驚慌。現在確診的病人只是反應過往數周，疫情在我們疏忽之際，默默蔓延的結果，是既定不能改變的過去，是已發生的既定事實。
何美鄉最後表示，我們雖不能改變過去，但我們全體合一努力，卻可以改變以後的未來，若我們都竭盡所能，依循指示減少社交活動，盡到阻隔病毒於我之外的責任，那在2周之後，新確診病例數一定會是一個令我們滿意的少。（編輯：賴詠璿）
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