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緩解運送挑戰！歐盟：輝瑞疫苗冷藏保存期　建議延至31天

▲歐洲藥品管理局17日建議，延長輝瑞疫苗在一般冷藏狀態下的保存期限。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲歐洲藥品管理局17日建議，延長輝瑞疫苗在一般冷藏狀態下的保存期限。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-05-18 07:14:33

全球新冠疫情持續嚴峻，各地對疫苗的需求依然急迫，歐洲藥品管理局(EMA)17日建議，延長美國藥廠輝瑞(Pfizer)及德國生物技術公司(BioNTech)合作研發的新冠疫苗，在一般冷藏狀態下的保存期限，以更有利於疫苗在歐盟境內的運輸及分配。

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根據《路透社》報導，歐洲藥管局建議，將輝瑞疫苗在一般冷藏狀況(攝氏2至8度)下的保存期限，從5天延長至31天，以緩解整個歐洲疫苗計畫推動期間，面臨的後勤挑戰及壓力。

報導並指出，歐洲藥管局表示，以上建議只適用於未拆封的疫苗瓶，並強調是根據輝瑞及BNT藥廠提交的疫苗穩定性數據做出建議。

早在2月時，美國就批准輝瑞疫苗能在攝氏零下15至25度的溫度保存2週，而不是疫苗剛推出時所要求的攝氏零下60至80度。歐洲藥管局的建議料將使疫苗的儲存及處理更靈活，有助歐盟國家及其他地區增加接種。

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