逼女兒去萬華找阿姨！媽迷信「這理由」堅持　她心好累

台灣新冠肺炎疫情持續延燒，這7天以來就新增了784例本土確診個案，其中，台北市有158例最多，新北市也有148例，而台北市中又以萬華區確診個案最多，民眾為了自保，幾乎是能不去就盡量不去。不過，近日卻有一名女網友透露，媽媽一直叫妹妹去萬華找阿姨，但萬華區疫情嚴重，她希望妹妹別去，但媽媽卻直言「問過神明是聖筊，可以去」，讓她聽後心超累，無奈嘆道「迷信過頭！疫情都這樣了她還用擲筊的來決定，真的不知道怎麼阻止她才好。」





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「我要抱怨我叫媽的那個人，迷信到一個讓人厭煩！」原PO在臉書社團「爆院2公社」中表示，疫情現在正嚴峻，她家住新北已經很緊張，她跟兒子都盡量不外出也做好防疫，但媽媽卻執意要妹妹拿東西去萬華給阿姨，還要載她去萬華某處買東西，而且都是些不重要也非必要的，但媽媽就是硬要去...連阿姨都說現在的情況還是不要過去比較好…但媽媽就是堅持，這讓她忍不住直說「萬華現在大家應該都知道什麼情形...不是歧視萬華，而是現在本來就非必要盡量不要去不是嗎？」





不過，媽媽屢勸不聽，甚至還說，自己問過家中神明是「聖筊，可以去」，她則回應「妳真的迷信過頭，這種事是問神明來決定的嗎？」為此跟媽媽爭論，但媽媽依然要去，還氣憤地說「神明說可以就是可以！」不僅如此，原PO妹妹也覺得她小題大作，這讓她相當不解「她們的問題才大吧？」





▲指揮中心昨（17）日公布有333例確診，台北市新增158例最多，新北市也有148例。（圖／NOWnews製作）

原PO也透露，「我們家有六房媽、三太子、等多尊神明，都是拜了40幾年以上有，我也是從小拜到大當然也是尊敬，但不是像我媽這種很多莫名其妙的信法，我媽非常信我家神明，很多事都要問過才去做或才能去哪裡…」這讓他無奈直呼「但這疫情都這樣了，她還用擲筊的來決定，真的不知道怎麼阻止她才好，唉...心累」。





對此，網友則議論紛紛「有些老人真的講不聽，還執迷不悟」、「跟她說『可以去』不代表『不會染疫』」、「我媽也差不多，整天唸金鋼經，說有金剛護體神光和護法神加持，不怕病毒...」「跟左鄰右舍及里長說你媽要去萬華，讓鄰居里長來勸導」、「你這還好，我叫媽的那個人說，我有喝過符水了不會染疫」、「就二分之一的機率，叫他連續10個聖杯再出門啦！要連續喔，不是累積」。（編輯：許苡晴）



