北部、東半部午後有雨！南部再飆「38度」

中央氣象局指出，今（18）日鋒面來到臺灣附近，中部以北及東半部地區有些局部的陣雨、雷雨出現﹔氣溫部分，今(18)日中午前後臺南市、高雄市為紅色燈號，有發生38度極端高溫的機率，南投縣、雲林縣、嘉義縣市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有出現36度的機率。
記者孫唯容/綜合報導
2021-05-18 08:06:20
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮「三立準氣象· 老大洩天機」在專欄中表示，昨日全台最高溫38.4度在台南玉井區，南部連14天達「高溫警示標準」(≧36度)；今晨觀測資料顯示，滯留鋒經北部海向西延伸至華南，台灣上空有從滯留鋒飄出的中高層雲；東南部對流胞發展已消散，台東東河鄉0至3時累積雨量達99毫米。
吳德榮表示，今、明兩天(18、19日)「滯留鋒」南移至北部海面，台灣附近水氣略增、大氣不穩定度提高，有局部短暫陣雨或雷雨的機率，西半部以午後山區為主，部分平地受影響。各地氣溫仍偏高；今日各地區氣溫：北部23至34度，中部24至37度，南部24至38度，東部24至36度。
吳德榮指出，週四（20日）「滯留鋒」北移至華中附近，台灣因「太平洋高壓」籠罩，晴朗穩定，午後山區偶有局部短暫降雨。週五、六（21、22日）「滯留鋒」再南移至北部海面，台灣附近水氣略增，午後局部短暫陣雨或雷雨的機率提高。
下週日、一(23、24日)「滯留鋒」再北移至華中，台灣附近水氣仍多，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨，部分平地有受影響的機率。未來一週各地大都為高溫炎熱的天氣，應注意防曬、防中暑。