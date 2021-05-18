苦苓呼籲：出門戴口罩「勿忘三件事」　若沒做到等於白戴

台灣疫情止不住，中央流行疫情指揮中心昨（17）日又宣布新增333例本土確診個案，其中，又以雙北市最為嚴重，民眾出門無不戴上口罩來防疫病毒。而知名作家苦苓也貼心在臉書提醒大家，出門戴口罩絕不能忘記三件事，他認為，若沒做到，戴了也等於是白戴。





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苦苓發文表示，你出門一定有戴口罩，但不要忘了三件事：1.確定口罩一直都有戴緊嗎？沒有不小心露出口鼻或摘下來偷喘氣一下。2.確定口罩摘下來之後（例如吃東西、喝飲料）就換一個新口罩嗎？舊的不能再用了。3.確定每次外出戴的都是全新的口罩、而不是天天「一罩到底」嗎？洗過也不行。他直言「如果沒有做到，那麼你戴了也是白戴。」





▲指揮中心17日公布有333例確診，台北市新增158例最多，新北市也有148例。（圖／NOWnews製作）

▲本土疫情持續延燒，指揮中心17日宣布新增333例本土確診。（圖／NOWnews製作）

此外，苦苓也指出，大家一定都有勤洗手，但也不要忘了三件事：1.每次洗手都有用肥皂或洗手液嗎？非不得已才用乾洗手或酒精。2.每次都有洗至少兩分鐘、仔細的搓揉嗎？而不是形式上虛晃一下。3.每次都有完全擦乾或烘乾嗎？否則手上的細菌和病毒會更多。他認為，如果沒有做到，那麼你洗了也是白洗。文末，他更直呼「亡羊補牢，猶未晚也，戰勝病毒，大家一起來！」





貼文一出，網友一致認同，紛紛留言回應「守護自己健康才能守護台灣」、「洗手也有順便洗眼鏡，手機也要時常用酒精消毒！」「保護自己也是保護別人」、「洗手的時侯，水龍頭也要一起洗」「隨身帶支筆，填寫資料用自己的筆」、「4. 口罩拉到下巴又拉回去的，那也是白戴。」另還有人認為「能不出門，還是待在家好！」（編輯：許苡晴）



