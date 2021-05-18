  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

院內病床全塞爆！急診醫淚曝「噩夢現場」：只能戶外插管

急診室
▲急診醫師田知學在臉書提到近期醫院爆滿狀態，不禁崩潰直呼「這一切太不真實！如噩夢般！」（示意圖／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-05-18 08:14:22

台灣新冠肺炎疫情升溫，近一周本土個案激增，中央流行疫情指揮中心宣布台北、新北市進入三級防疫警戒，其他各縣市政府也祭出準三級警戒和防疫因應措施。對此，昨（17）日晚間，急診醫師田知學在臉書透露，醫院的急救區滿床、待住負壓隔離病房區滿床、因為樓上專責病房早已滿床，外面要來擴篩的病患人山人海，一位垂死呼吸著的病患被迫只能在戶外插管，讓她也不禁崩潰直呼「這一切太不真實！如噩夢般！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
田知學表示，從緊急感控會議回到急診，發現急救區滿床、待住負壓隔離病房區滿床、因為樓上專責病房早已滿床，外面要來擴篩的病患更是人山人海，還有很多不是因為感染而到急診的病人，而全世界也不是只有新冠肺炎一個疾病。

田知學接著說，還在想要怎麼去疏通這眼前如夢般不真實的情況時，護理師不斷詢問她「這個發燒病人要放哪裡？」「這個很喘的病人要放哪裡？」正當她想一一解決的時候，突然又有位護理師大喊「XX床急救！」她心想「到底發生甚麼狀況？那不是一個會放可能要急救的床位」。一位年紀非常大的老先生已經蒼白、定格了，大家衝上去壓胸、準備插管，她趕緊請外勞找回家屬，最後家屬決定放棄急救。

▲急診醫師田知學在臉書提到近期醫院爆滿狀態，不禁崩潰直呼「這一切太不真實！如噩夢般！」（圖／翻攝自《布農Doc
▲急診醫師田知學在臉書提到近期醫院爆滿狀態，不禁崩潰直呼「這一切太不真實！如噩夢般！」（圖／翻攝自《布農Doc 田知學》）
田知學調整完情緒後，突然檢傷護理師往急診室內大喊，又有位患者需要急救，她反射性的說「推進急救室！」更多護理師如合音般地回應「沒有床！」她改喊「感控區！」護理師卻表示「也滿了！」而這幾天急診一直都處於這種狀態。她判斷如果需要插管，就必須將患者推到戶外去，以免在插管時空氣瀰漫著他的飛沫，她喃喃地說「外面！只有外面可以插管急救！」同時趕緊透過手機聯絡病患的家屬，無奈的說「前兩天其他急診爆到需要在戶外急救病人是真的！」

不過，家屬哽咽地說「不要救了吧！他臥床好久，急救對他來說太痛苦。可是，我可以至少趕過去見他最後一面嗎？我還有很多話要跟他說！」護理師把所有可能可以就地戶外使用的急救器材推到田知學的眼前，她對家屬說「我試試看用氧氣幫他撐著！但我不保證！妳快來！」當下淚水也不爭氣地滑落。

田知學表示「這一切太不真實！如噩夢般！」現在疫情這個緊急事件越演越烈，北北區好多醫院、好多急診水深火熱，真的非常需要指揮官進一步的指示與作為，也需要大家一同團結，呼籲大家「這時候，更懇切地需要大家一起反過來守護我們第一線醫護！」（編輯：賴詠璿）

▲本土疫情持續延燒，指揮中心昨（17）日宣布新增333例本土確診，其中，台北市新增158例，新北市也有148例。（圖／NOWnews製作）
▲本土疫情持續延燒，指揮中心昨（17）日宣布新增333例本土確診，其中，台北市新增158例，新北市也有148例。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

雙北高中以下停課！您贊同時力提出的「應將防疫照顧假薪資補貼列入最新追加的防疫紓困預算」嗎？

贊同
不贊同
77.78%22.22%
2021-05-18-2021-05-21

國內確診突暴增！雙北升3級警戒，你覺得台灣接種疫苗速度是否太慢？

會，太慢
不會，不會太慢
86.9%13.1%
2021-05-17-2021-05-20

周玉蔻搶先在疫情指揮中心公布前透露確診人數，您認為政府是否應該要開罰？

要，要開罰
不用，不需要開罰
96.59%3.41%
2021-05-17-2021-05-19
讓女粉流口水流不停！誰是你心中高顏值的本土劇熟男代表？

讓女粉流口水流不停！誰是你心中高顏值的本土劇熟男代表？

繼續作答
國文老師要哭了！哪個中文錯字你看了會最不爽？

國文老師要哭了！哪個中文錯字你看了會最不爽？

繼續作答
即時
推薦閱讀