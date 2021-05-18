院內病床全塞爆！急診醫淚曝「噩夢現場」：只能戶外插管

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田知學接著說，還在想要怎麼去疏通這眼前如夢般不真實的情況時，護理師不斷詢問她「這個發燒病人要放哪裡？」「這個很喘的病人要放哪裡？」正當她想一一解決的時候，突然又有位護理師大喊「XX床急救！」她心想「到底發生甚麼狀況？那不是一個會放可能要急救的床位」。一位年紀非常大的老先生已經蒼白、定格了，大家衝上去壓胸、準備插管，她趕緊請外勞找回家屬，最後家屬決定放棄急救。
田知學調整完情緒後，突然檢傷護理師往急診室內大喊，又有位患者需要急救，她反射性的說「推進急救室！」更多護理師如合音般地回應「沒有床！」她改喊「感控區！」護理師卻表示「也滿了！」而這幾天急診一直都處於這種狀態。她判斷如果需要插管，就必須將患者推到戶外去，以免在插管時空氣瀰漫著他的飛沫，她喃喃地說「外面！只有外面可以插管急救！」同時趕緊透過手機聯絡病患的家屬，無奈的說「前兩天其他急診爆到需要在戶外急救病人是真的！」
不過，家屬哽咽地說「不要救了吧！他臥床好久，急救對他來說太痛苦。可是，我可以至少趕過去見他最後一面嗎？我還有很多話要跟他說！」護理師把所有可能可以就地戶外使用的急救器材推到田知學的眼前，她對家屬說「我試試看用氧氣幫他撐著！但我不保證！妳快來！」當下淚水也不爭氣地滑落。
田知學表示「這一切太不真實！如噩夢般！」現在疫情這個緊急事件越演越烈，北北區好多醫院、好多急診水深火熱，真的非常需要指揮官進一步的指示與作為，也需要大家一同團結，呼籲大家「這時候，更懇切地需要大家一起反過來守護我們第一線醫護！」（編輯：賴詠璿）
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