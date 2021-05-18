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本土確診激增！律師坦言「2周難回二級」：和去年不一樣

▲疫情持續升溫，有網友就在推特直喊「看好了世界！台灣人只示範一次，在兩周內解除三級」。對此，謝宗學醫師在臉書曝光「實際目標」，直言「我們若能做到上述疫情控制進程已經是世界奇蹟。」（圖／取自pixabay）
▲呂秋遠坦言，疫情今年與去年完全不一樣了，認為兩周時間很難降至第二級。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-05-18 08:46:34

台灣新冠肺炎疫情升溫，近一周本土個案激增，中央流行疫情指揮中心宣布台北、新北市進入三級防疫警戒，其他各縣市政府也祭出準三級警戒和防疫因應措施。對此，律師呂秋遠昨（17）日深夜在臉書坦言，疫情今年與去年完全不一樣了，認為兩周時間很難降至第二級。

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呂秋遠表示，自己還在學習新的生活模式，而這樣的生活，並不知道還會持續多久，因為確診人數仍維持在三位數，法院已經在昨天宣布全面停止作業，以前每天要開3個以上的庭，他笑稱「現在可以把原本用來開庭的時間省下來，做別的事情，大概也是一種幸福」。

▲中央流行疫情指揮中心召開記者會。圖為指揮中心指揮官陳時中（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心召開記者會。圖為指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）
呂秋遠呼籲「這兩周就好好耍廢吧！人生難得有這麼正當的藉口，可以名正言順休息的時候」，雖然缺水、斷電、疫情、股市的影響之下，以及台灣在全球疫情爆發一年後，病毒趁隙而入，已經沒有什麼會再更糟糕的了，「至少我們都還活著，也沒有成為確診數字當中的一份子。所有的事情都有安排，窗外的風暴正猛烈，但是我們還是可以好好照顧自己，反省自己要選擇什麼樣的生活」。

呂秋遠也坦言，疫情在今年與去年完全不一樣了，至少我們有口罩、有疫苗，雖然活著很累，但活著很好，必須一起撐下去。雖然疫情警戒在兩周內很難降到第二級，他仍信心喊話「只要8月底以前，我們能回到一周前的樣子，為了感謝這塊土地上的所有人，疫情結束後，我一樣巡迴辦演講，請大家多幫忙」。（編輯：賴詠璿）

▲指揮中心今（17）日公布有333例確診，台北市新增158例最多，新北市也有148例。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心17日公布有333例確診，台北市新增158例最多，新北市也有148例。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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2021-05-18-2021-05-21

國內確診突暴增！雙北升3級警戒，你覺得台灣接種疫苗速度是否太慢？

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2021-05-17-2021-05-20

周玉蔻搶先在疫情指揮中心公布前透露確診人數，您認為政府是否應該要開罰？

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96.59%3.41%
2021-05-17-2021-05-19
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