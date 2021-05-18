本土確診激增！律師坦言「2周難回二級」：和去年不一樣
台灣新冠肺炎疫情升溫，近一周本土個案激增，中央流行疫情指揮中心宣布台北、新北市進入三級防疫警戒，其他各縣市政府也祭出準三級警戒和防疫因應措施。對此，律師呂秋遠昨（17）日深夜在臉書坦言，疫情今年與去年完全不一樣了，認為兩周時間很難降至第二級。
編輯中心/綜合報導
2021-05-18 08:46:34
呂秋遠表示，自己還在學習新的生活模式，而這樣的生活，並不知道還會持續多久，因為確診人數仍維持在三位數，法院已經在昨天宣布全面停止作業，以前每天要開3個以上的庭，他笑稱「現在可以把原本用來開庭的時間省下來，做別的事情，大概也是一種幸福」。
呂秋遠呼籲「這兩周就好好耍廢吧！人生難得有這麼正當的藉口，可以名正言順休息的時候」，雖然缺水、斷電、疫情、股市的影響之下，以及台灣在全球疫情爆發一年後，病毒趁隙而入，已經沒有什麼會再更糟糕的了，「至少我們都還活著，也沒有成為確診數字當中的一份子。所有的事情都有安排，窗外的風暴正猛烈，但是我們還是可以好好照顧自己，反省自己要選擇什麼樣的生活」。
呂秋遠也坦言，疫情在今年與去年完全不一樣了，至少我們有口罩、有疫苗，雖然活著很累，但活著很好，必須一起撐下去。雖然疫情警戒在兩周內很難降到第二級，他仍信心喊話「只要8月底以前，我們能回到一周前的樣子，為了感謝這塊土地上的所有人，疫情結束後，我一樣巡迴辦演講，請大家多幫忙」。（編輯：賴詠璿）
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