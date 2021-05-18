高嘉瑜轟台電「當內湖人塑膠」　王浩宇怒出征

全台17日晚間再度發生大停電，各地民怨四起，民進黨立委高嘉瑜也抨擊台電「當內湖人塑膠嗎？台電董事長該下台了」，卻引起同為綠軍的前桃園市議員王浩宇不滿，他認為「高嘉瑜因為要討好憤怒的民眾而跟著國民黨亂罵」，氣得直呼：「有這種立委，還需要敵人嗎？內湖人停電好無辜？」





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高嘉瑜17日晚間在臉書表示「為何北北區第一輪停電名單，幾乎9成都在內湖？！上次是人為疏失！！這次又是為什麼？！台電還有什麼藉口？！當內湖人塑膠嗎？人為疏失一再發生？台電董事長該下台了！」高嘉瑜發文後，王浩宇不但接連留言嗆聲，還在個人臉書Po文聲討。





王浩宇留言怒嗆高嘉瑜：「有這種立委，還需要敵人嗎？」他說：「很多原因綜合在一起而出了這個狀況。罵台電是最廉價的，但千金難買早知道，要怎樣知道這些狀況都會發生呢？因為要討好憤怒的民眾而跟著國民黨亂罵、讓核終撿到槍抹黑政府，這樣的委員真的好棒棒。」





王浩宇接著痛批：「內湖人停電好無辜？你內湖有在發電嗎？台北市是台灣家戶平均用電最高的城市之一，結果用的電都是新北、桃園、台中、台南、高雄供應的，核廢料、空氣污染全部都留給外地人，自己爽爽的耗電量全國第一，連努力省電都做不到。那南部人發電還得停電，不是更無辜？自私的天龍人。」





對於停電情況，台電回應，17日分區輪流停電，跟513的停電不太一樣，昨天是供需問題，導致必須要降載保護系統。原先推估負載3500萬瓩，但當天創下3744萬瓩，不但是5月新高，距離歷史新高3802萬瓩也差不了多少，加上有些電廠為了因應夏季用電正在歲修，興達電廠又有機組故障，為了保護系統安全必須啟動系統卸載導致停電。



