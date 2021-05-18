萬華女約洗頭被放鴿子！阿姨「一語」讓她心寒　網卻體諒

台灣新冠肺炎疫情燒不停，這7天以來就新增了784例本土確診個案，其中，台北市有158例最多，新北市也有148例，而台北市中又以萬華區確診個案最多，許多民眾為了自保，幾乎不與萬華人接觸。昨（17）日就有一名住在萬華的女網友透露，最近休假回娘家休息，預約了當地美髮店打算去洗頭，沒想到預約時間到時，她到店家門口，美髮店阿姨卻致電用「一句話」回絕，表示不幫她服務了，讓她聽後超心寒，不禁直呼「相信沒有人希望疫情那麼嚴重，但是真的要將心比心！」

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原PO在臉書社團「我是萬華人」發文表示，她家在萬華區已經租了7~8年，也住得很愉快，附近鄰居都很善良，「這次疫情關係，公司就請我們住在蘆洲，萬華區的同事先在家休息一星期，我回到娘家山上住幾天，沒想到，晚上我打電話去洗頭髮的家庭理髮阿姨那裡，他叫我7：00到，等到7：00要過去的時候，他突然打電話給我，我說我在門口了，他竟然把門關起來，跟我說他怕被傳染，他做到7：00而已？那麼是在耍我嗎？還是把我們萬華人當病毒，當下我真的傻眼，我回他說太誇張了吧，前天你不是才幫我洗的，但是看他避之唯恐不及的樣子，我真的笑了...」

原PO也透露，之前不管阿姨推她買什麼，她都很熱心的購買，畢竟山上是小地方，做生意也都是小本生意，希望能幫忙購買分擔一些，但阿姨如今這個舉動，卻讓他感到好心寒，她無奈嘆道「防疫是大家都要做的，我們住萬華這麼大的一個區域，做好的人也是被放在一鍋粥裡面，相信沒有人希望疫情那麼嚴重，但是真的要將心比心！」





▲本土疫情持續延燒，指揮中心昨（17）日宣布新增333例本土確診，其中，台北市新增158例，新北市也有148例。（圖／NOWnews製作）

原PO更感謝朋友跟同事們體諒她，並不會說出難聽的話，至於山上這麼淳樸的地方出現這樣的阿姨，她真的覺得很無言，「希望天佑台灣，趕快疫情能夠遠離，大家都希望恢復平常的快樂日子」。她坦言，因為這件事看清一些人，以後她不會再去找阿姨洗頭了，「我相信人都會怕死，但是看你把門鎖上的那個動作，我真的覺得沒有丟你雞蛋真的無法平復心中之氣，只能像媽媽說的，這種人以後不要去就好，因為我們人緣好，到哪裡都碰到好的人，但是這一次我真的醒悟了。」文末，她也呼籲「萬華人加油！不要因為爛嘴的人讓自己心情不好哦！」





貼文曝光，網友紛紛留言「我是妳的話，我可能不會回山上了，因為真的不知道自己到底有沒有被感染，萬一傳染給家人就慘了，現在大家真的要減少移動，不是也有怕被感染的回南部結果染疫，同車的人情何以堪？」「不要心情不好，想想她不幫妳洗頭她也少賺了一點錢」、「美女，店家拒絕的是『服務妳的風險』，而不是拒絕『妳這個人』，更沒有拒絕『萬華人』，今天大家防的是病毒，因為無症狀者越來越多，所以只好盡可能降低風險。妳希望別人將心比心，那妳何嘗不能換位思考？妳都說山上是小地方、小本生意，她有能力承擔染疫的風險嗎？」「我也處於高風險區（新北），但個人淺見...不移動就是對政府最好的幫助，大家加油！」「非常時期所以有這種反應很正常，畢竟沒人願意拿生命開玩笑，所以盡量別出門待在家吧！」（編輯：許苡晴）



