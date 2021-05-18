日本17日新增3680例　岐阜縣要求實施緊急事態

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其中，東京都新增419例，也是睽違約3週單日新增500例以下；大阪府新增382例，另新增23人死亡。
目前東京都、大阪府、北海道等9道都府縣正實施緊急事態宣言，另有埼玉縣、千葉縣等10縣實施緊急事態前一階段的「防止蔓延等重點措施」。
日本放送協會（NHK）報導，岐阜縣15日召開對策本部會議，認為縣內疫情狀況已和緊急事態宣言對象地區相當，決定籲請中央政府將岐阜縣納入緊急事態。
岐阜縣知事古田肇昨天表示，他15日晚間與負責防疫的經濟再生大臣西村康稔通電話，傳達上述要求；西村則回應，會好好分析岐阜縣的疫情狀況。
時事通信社報導，沖繩縣也正研擬要向中央申請納入緊急事態宣言對象地區，預計將在今天召開對策本部會議正式決定。
沖繩縣目前在那霸市等16個市町實施防止蔓延等重點措施，但之前黃金週連假結束後確診病例急速增加，17日的病床使用率達92.9%，醫療體系非常吃緊。
另外，茨城縣知事大井川和彥昨天說，已再次向中央申請實施防止蔓延等重點措施。
茨城縣在4月也曾提出申請，不過並未獲得同意。
大井川表示，希望能早點實施重點措施防疫，不要太晚才採取行動。茨城縣若獲中央同意，預計將在水戶市等20個市町村實施重點措施，並將視疫情狀況追加。（譯者：顧荃/核稿：盧映孜）1100518