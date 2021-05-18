NBA／Curry扯衣致敬BD 那是We Believe傳奇的標誌性動作
在Rick Barry和Wilt Chamberlain的傳奇時代結束後，到「浪花兄弟」的王朝成立前，金州勇士曾經度過一段漫長的黑暗期，而在2006-07賽季的「We Believe」的匪幫故事，曾經是灣區球迷的心靈慰藉，也被認為是復興的開端。在上一場附加賽中，Stephen Curry也做出了一個動作來致敬前輩。
記者黃建霖/綜合報導
2021-05-18 09:12:39
勇士在1994到2013這20季之間，僅有在2006-07賽季打進過季後賽，不過那一年他們的旅程卻相當激勵人心，在總教練Don Nelson、主控Baron Davis以及Stephen Jackson、Jason Richardson、Monta Elli、Al Harrington、Matt Barnes、Andris Biedrins等一干眾將的努力下，他們當年扳倒第一種子達拉斯小牛(現獨行俠)，寫下「老八傳奇」。
而在第二輪對爵士的比賽中，Davis在第三戰大局底定之時，於末節切入籃下暴扣爵士防守悍將Andrei Kirilenko；而在那之後，Davis把衣服拉出來慶祝，讓現場一片黃海陷入瘋狂，成就了現代籃球史上的一段精彩畫面。
昨天在末節投進關鍵三分球，幫助勇士最終確保例行賽西區第8的名次後，Curry也也把衣服扯出怒吼，致敬前輩當年完成的經典動作。而這背後或許有更多象徵。
勇士這一季在少了Klay Thompson後，球隊內大部分球員的季後賽經驗並不充足，季中開始又遇到嚴重的傷病潮，雖然爭取到附加賽資格，但並不被看好能走遠。
或許BD和當年「We Believe」的故事，能夠激勵勇士眾將去完成不可能的任務。