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曝南韓一天確診數　當地人籲遵守這事：台灣還是回得去

新北確診者曾至屏東寺廟參拜　屏縣府針對軌跡全面消毒
▲本土疫情升溫，網紅「台灣妞韓國媳」以過來人身分向台灣人喊話。（圖／屏東縣政府提供）

娛樂中心／綜合報導

2021-05-18 09:43:21｜2021-05-18 09:47:54

本土確診個案不斷激增，昨（17日）下午疫情中心公布333例，深夜又爆出高雄仁惠婦幼醫院一名員工染疫，情況越趨嚴峻。住在南韓的部落客「台灣妞韓國媳」在臉書發文喊話：「請放棄你們的人生，兩個禮拜！換取更長的舒適！」

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▲台灣妞韓國媳是知名部落客，目前定居南韓。（圖／台灣妞韓國媳臉書）
▲台灣妞韓國媳是知名部落客，目前定居南韓。（圖／台灣妞韓國媳臉書）
歷經過南韓疫情大爆發，台灣妞韓國媳表示，韓國17日有619人確診，目前總染疫人數為132290，「喔對！我只是想發文給大家一些心理安慰，每天九點我都會收到今天確診人數的訊息，最近都是在500～700。」

對於台灣正面臨疫情當口，台灣妞韓國媳說：「台灣的大家只要猛力的忍兩個禮拜，還是回得去，請放棄你們的人生，兩個禮拜！換取更長的舒適！」

貼文發布後，按讚數迅速破萬，網友紛紛留言：「謝謝妳都心繫台灣，妳的po文安撫人心」、「因為之前沒遇過一天百來人的衝擊，大家共體時艱，只要忍14天，台灣加油」、「謝謝妳，希望韓國的你們、台灣的我們都平安」！（編輯：楊穎軒）

▲台灣妞韓國媳全文。（圖／台灣妞韓國媳臉書）
▲台灣妞韓國媳全文。（圖／台灣妞韓國媳臉書）
▲本土疫情持續延燒，指揮中心昨（17）日宣布新增333例本土確診，其中，台北市新增158例，新北市也有148例。（圖／NOWnews製作）
▲本土疫情持續延燒，指揮中心昨（17）日宣布新增333例本土確診，其中，台北市新增158例，新北市也有148例。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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