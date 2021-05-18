曝南韓一天確診數 當地人籲遵守這事：台灣還是回得去
本土確診個案不斷激增，昨（17日）下午疫情中心公布333例，深夜又爆出高雄仁惠婦幼醫院一名員工染疫，情況越趨嚴峻。住在南韓的部落客「台灣妞韓國媳」在臉書發文喊話：「請放棄你們的人生，兩個禮拜！換取更長的舒適！」
娛樂中心／綜合報導
2021-05-18 09:43:21｜2021-05-18 09:47:54
歷經過南韓疫情大爆發，台灣妞韓國媳表示，韓國17日有619人確診，目前總染疫人數為132290，「喔對！我只是想發文給大家一些心理安慰，每天九點我都會收到今天確診人數的訊息，最近都是在500～700。」
對於台灣正面臨疫情當口，台灣妞韓國媳說：「台灣的大家只要猛力的忍兩個禮拜，還是回得去，請放棄你們的人生，兩個禮拜！換取更長的舒適！」
貼文發布後，按讚數迅速破萬，網友紛紛留言：「謝謝妳都心繫台灣，妳的po文安撫人心」、「因為之前沒遇過一天百來人的衝擊，大家共體時艱，只要忍14天，台灣加油」、「謝謝妳，希望韓國的你們、台灣的我們都平安」！（編輯：楊穎軒）
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