NBA／發誓絕不再穿Irving球鞋 施羅德：誰想要我就送他
Kyrie Irving和Dennis Schroder(施羅德)之前在四月初時發生了一次場上口角，在那之後兩人似乎就成了死對頭，Schroder更是表示自己絕對不會再穿Irving球鞋，有人想要可以送他。
記者黃建霖/綜合報導
2021-05-18 10:02:17
此前在例行賽交手時，Schroder曾因和Irving發生言語衝突而雙雙被驅逐出場，賽後Irving表示前者曾和他說了「N開頭」的字眼，並表示那是歷史中種族主義的遺留。
不過無論Schroder到底有沒有說那話，該字詞其實在黑人社群中是很常見的口頭稱呼，只是只有他們彼此可以這樣使用。因此有人認為Irving實在有些小題大作了。
而也因為這件事情，讓這兩人結下樑子，近期在一個影片中，Schroder展示了自己的球鞋收藏，其中在提到Irving的球鞋時，他說「我不會再穿他的球鞋了，我大約有3、40雙他的球鞋，再那場比賽發生了一些事情之後，我就不可能再穿它們了。」
「我絕不再穿，我將會把它們作為贈品送給想要的人，所以大家可以給我發簡訊。我會送給你，12碼、什麼顏色都有，所以讓我知道你想要，我就會送你一雙。」Schroder最終這個說道。