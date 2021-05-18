加薩衝突支持以色列　土耳其總統批拜登「雙手沾滿鮮血」

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不過他今晚在電視直播的演說中痛批拜登說，「你正用沾滿鮮血的雙手寫歷史」、「是你逼迫我們這麼說，我們沒有辦法再默不作聲」。
艾爾段還說：「今天我們看到拜登批准對以色列軍售。」美國媒體報導，拜登政府批准對以色列出售7.35億美元武器。
他表示：「巴勒斯坦自治區（PalestinianTerritories）充斥著迫害、苦難和鮮血，就像許多地方因為鄂圖曼帝國結束而失去和平一樣。而你卻予以支持。」
拜登12日與以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）通話時堅定支持以色列的自衛權利。
據報導，聯合國安全理事會呼籲以色列和巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯組織（Hamas）立即停火的共同聲明遭到拜登政府擋下。
以色列對加薩走廊（Gaza Strip）進行猛烈空襲進入第2週。尼坦雅胡15日表示，對加薩的戰事「將會繼續，需要多久就持續多久」。外界要求拜登呼籲停火的壓力日增。
加薩衛生當局指出，自從以色列軍事行動10日展開以來，至少已有212人喪生，其中有61名兒童。包括猶太裔政壇老將桑德斯（Bernie Sanders）在內的29位美國民主黨籍或無黨籍聯邦參議員16日敦促拜登政府推動立即停火。
艾爾段今晚也呼籲聯合國、安理會、伊斯蘭合作組織（OIC）及其他國際組織針對巴勒斯坦人和耶路撒冷所受壓迫採取行動，強調土耳其將就解放耶路撒冷和巴勒斯坦人的國際努力提供政治和軍事支持。
他還提出由猶太人、穆斯林和基督徒代表組成委員會來治理耶路撒冷的構想。
艾爾段今天稍早與教宗方濟各（Pope Francis）通電話時，敦促對方協助終結以色列人對巴勒斯坦人的「大屠殺」。
他告訴教宗：「除非國際社會祭出制裁懲罰以色列，否則巴勒斯坦人會繼續遭到大屠殺。」艾爾段強調，教宗的訊息對於動員基督教世界和國際社會而言至關重要。（編輯：馮昭）1100518