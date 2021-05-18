1週內2次大停電！顏擇雅籲台電天天開記者會：逼自己誠實
日前全台才因為興達電廠機組跳脫導致停電，沒想到沒過幾天，昨（17）晚又台電出包，全台各地C、D組用戶再度輪流停電，引發不少民眾不滿抱怨，總統蔡英文也二度為停電致歉，並坦言「連我也很難接受」。對此，作家顏擇雅建議台電如同中央疫情指揮中心一樣，每天開記者會對全民報告供電狀況，「逼台電決策盡量透明化，逼台電對自己誠實」。
編輯中心/綜合報導
2021-05-18 10:39:37
針對昨晚停電事故，台電解釋，因興達電廠一號機組故障，且水情吃緊導致水力供電無法發揮，再加上昨晚用電量遠超過平常夜間用電，達3487.2萬瓩，打破5月用電紀錄，諸多不利因素相加，造成供電能力不足，希望用戶共體時艱，節約用電。
對此，顏擇雅今日在臉書發文表示，「很多人生台電的氣，想要究責。我是擔心換人已緩不濟急。換一個主事者是不是又要花時間才能進入狀況？我建議是台電也應該跟疫情指揮中心一樣，現在應該每天開記者會，最好早上九點。跟大眾報告昨天本來預估用電多少，後來事實是多少，所以今天預估多少，目前機組運作情形，缺電風險多大，未來七天預估又是如何。」
顏擇雅強調，「就是天天接受記者提問。別笑記者問笨問題。光為了應付無奇不有的笨問題，主事者就必須做足功課，拿出一堆數字。當然，也可以趁機教育群眾要怎麼節電，是否應該自備發電機，等等。」
顏擇雅認為，「台電是獨佔事業，無法用市場競爭來逼他進步。主事者又是官派，也無法逼他一定對上面講實話。經常，上面要求越高，越容易震怒，下面越不願意講實話。所以我們只能逼台電決策盡量透明化，逼台電對自己誠實」。（編輯：倪浩軒）