山寨NASA？天問一號登陸火星動畫遭爆抄襲

中國國家航天局15日宣布，火星探測器「天問一號」搭載著中國首輛火星車「祝融號」成功登陸火星地表，當時央視還播出動畫短片來介紹天問一號如何降落。不過有網友發現這個動畫短片，與美國太空總署（NASA)發布的「好奇號」（Curiosity）火星探測任務動畫極為相似，引起熱烈討論。





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根據了解，「天問一號」是在去年7月23日發射升空，在今年進入火星軌道之後，5月15日凌晨1時許開始下降，凌晨4時著陸巡視器與環繞器分離，歷經約3小時飛行後進入火星大氣，經過被稱為「驚魂9分鐘」之後，緩降軟著陸於火星最大的平原「烏托邦平原」。





「天問一號」任務成功，使中國成為繼美國、蘇聯，全球第3個派出探測器登陸火星的國家。中國航天任務取得進展，中國媒體們也不斷播放相關新聞。中國國家航天局特地製作「天問一號」在15日降落火星的模擬動畫，解釋「天問一號」如何降落火星。





但動畫一播出，就有網友發現與美國NASA在2011年發布的「好奇號」（Curiosity）火星探測任務動畫簡直一模一樣，例如探測器分離滑行階段、高速進入火星大氣等畫面，雖然兩輛探測器的外觀不相同，但影片整體看上去不論是動畫運鏡、畫面構圖、剪輯手法都極為相似，引發大批網友討論，質疑動畫涉及抄襲。





▲有網友做出影片，將NASA發布的「好奇號」火星探測任務動畫與「天問一號」登陸的模擬動畫進行比對。（圖／翻攝自YouTube）

網友紛紛留言表示「抄得好足，厲害了我的國」、「又偷片？haha」、「劇本整個照抄這樣不行啊」還有網友出言諷刺「這肯定是Nasa穿越時空抄襲中國的」、「NASA會否被告侵權？」



