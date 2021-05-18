啦啦隊副隊長秀「超能力」熱舞 甜喊：我要把疫情變不見
羚小鹿（楚知嫣）是中華職棒「樂天女孩」啦啦隊副隊長，長相甜美加上火辣的身材擄獲不少粉絲的心，在IG擁有20.8萬人追蹤，日前2019新型冠狀病毒（COVID-19）本土疫情持續升溫，羚小鹿就po出在球場上跳舞的影片，直呼：「如果我有超能力我要把疫情變不見！」
記者朱曼寧/綜合報導
2021-05-18 10:57:12
本土疫情升溫，羚小鹿今（18日）在IG上貼出熱舞影片，用舞蹈的方式替台灣加油打氣，影片中可見她身穿銀色套裝，小露蠻腰，並配上鄧紫棋的歌曲《超能力》，舞蹈既火辣又帶有「太空感」，讓人看得目不轉睛，羚小鹿也寫下：「如果我有超能力我要把疫情變不見！把病毒細菌癌細胞都消滅！」而她先前也發文提到希望台灣能挺過這次疫情，往後一同再回到大家熱愛的球場齊聲應援。 影片曝光引起熱議，網友紛紛留言：「跳超能力舞蹈趕走疫情病毒消滅」、「壞壞的疫情，該處罰」、「剪多一點，不夠看」、「小鹿有超能力，讓人心情變好的能力」、「疫情，病毒，快快飛走！」
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