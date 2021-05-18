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啦啦隊副隊長秀「超能力」熱舞　甜喊：我要把疫情變不見

▲羚小鹿是中華職棒「樂天女孩」啦啦隊副隊長，日前貼出熱舞，用另類的方式宣導防疫。（圖／羚小鹿IG）
▲羚小鹿是中華職棒「樂天女孩」啦啦隊副隊長，日前貼出熱舞影片，用另類的方式宣導防疫。（圖／羚小鹿IG）

記者朱曼寧/綜合報導

2021-05-18 10:57:12

羚小鹿（楚知嫣）是中華職棒「樂天女孩」啦啦隊副隊長，長相甜美加上火辣的身材擄獲不少粉絲的心，在IG擁有20.8萬人追蹤，日前2019新型冠狀病毒（COVID-19）本土疫情持續升溫，羚小鹿就po出在球場上跳舞的影片，直呼：「如果我有超能力我要把疫情變不見！」

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▲羚小鹿大跳「超能力」舞蹈，露出令人稱羨的小蠻腰。（圖／羚小鹿IG）
▲羚小鹿大跳「超能力」舞蹈，露出令人稱羨的小蠻腰。（圖／羚小鹿IG）
本土疫情升溫，羚小鹿今（18日）在IG上貼出熱舞影片，用舞蹈的方式替台灣加油打氣，影片中可見她身穿銀色套裝，小露蠻腰，並配上鄧紫棋的歌曲《超能力》，舞蹈既火辣又帶有「太空感」，讓人看得目不轉睛，羚小鹿也寫下：「如果我有超能力我要把疫情變不見！把病毒細菌癌細胞都消滅！」而她先前也發文提到希望台灣能挺過這次疫情，往後一同再回到大家熱愛的球場齊聲應援。

▲羚小鹿在IG擁有20.8萬粉絲。（圖／羚小鹿IG）
▲羚小鹿在IG擁有20.8萬粉絲。（圖／羚小鹿IG）
影片曝光引起熱議，網友紛紛留言：「跳超能力舞蹈趕走疫情病毒消滅」、「壞壞的疫情，該處罰」、「剪多一點，不夠看」、「小鹿有超能力，讓人心情變好的能力」、「疫情，病毒，快快飛走！」

▲本土疫情持續延燒，指揮中心昨（17）日宣布新增333例本土確診，其中，台北市新增158例，新北市也有148例。（圖／NOWnews製作）
▲本土疫情持續延燒，指揮中心昨（17）日宣布新增333例本土確診，其中，台北市新增158例，新北市也有148例。（圖／NOWnews製作）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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