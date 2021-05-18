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國道客運強制實聯制　雙鐵何時能跟進？交通部明天給答案

即將進入倒數元旦跨年搭客運　公路總局轉乘享雙重優惠
▲國光客運及統聯客運今（18）日宣布，搭乘國道客運將採實聯制，若旅客不配合就會拒載。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2021-05-18 10:39:26｜2021-05-18 10:49:06

新冠肺炎疫情在國內依舊嚴峻，國光客運及統聯客運今（18）日宣布，搭乘國道客運將採實聯制，若旅客不配合就會拒載，而先前有媒體詢問指揮中心，關於購票選擇多元的高鐵、台鐵將如何落實實聯制？據了解，交通部已在研擬全國公共運輸的實聯系統，最快這明後天就會公布。

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國光客運表示，即日起將針對市區公車與短程通勤路線，要求持實名制電子票證，長程路線購票者則要求掃QRcode實聯制，若前兩者都無法實施，則以書面登記方式替代，讓顧客留下通訊資料，否則可拒載，而統聯客運目前也採相同政策。

另外，日前有媒體向指揮中心提問，像是台鐵、高鐵等公共運輸系統有許多購票方式，可能是網路上購票、自動售票機或是臨櫃購買等等，落實實聯制恐怕有一定難度，據了解，交通部將推出提供給大眾運輸業者使用的整合型實聯制系統，最快明後天即可上路。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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