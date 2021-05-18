再瘋搶一波，傳Suzuki Jimny 2022年推五門長軸+輕油電車型
新一代Suzuki Jimny於2018年推出，至今也到了該進行小改時程，對此日前就有外媒報導Jimny預計於2022年會推出小改車型，同時還會有五門長軸車型，且動力也會一併換上渦輪+輕油電系統。
Carture 車勢文化
2021-05-18 10:55:20
Suzuki Jimny於2018年推出至今已有三年時間，但仍在全球造成搶車情況，出色的越野能力與粗曠呆萌的外型加上平易近人的售價，都讓Jimny在全球有著難以抵擋的魅力，然而推出至今也該進入小改款時程，對此日前便有傳出改款消息。
據外媒報導小改Jimny預計於2022年推出，由於此次為小改款，因此外觀只會進行微幅調整，重點則是動力系統與車型版本。首先車型方面將會推出車長增加至3,850mm，軸距2,550mm的五門長軸車型。而動力部分現行搭載1.5升自然進氣引擎，不過為了能以乘用車身分通過規範，jimny也將跟隨自家其它導入輕油電系統因應，實際規格目前尚未有明確資訊，但有報導指出有可能會搭載與Swift Sport相同的1.4升渦輪+48V輕油電系統，至於實際為何待接近時間點就會有更明確資訊。