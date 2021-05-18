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防疫一體　基隆市各風景區暫時關閉至6月8日

外木山
▲基隆市各風景區即日起暫時關閉至6月8日。（圖／基隆市政府提供）

記者陳志仁／基隆報導

2021-05-18 10:49:36｜2021-05-18 10:50:31

雙北確診的病例持續攀升，基隆市政府觀光及城市行銷處與交通部觀光局北觀處合作暫時關閉包含和平島公園、情人湖公園及大武崙沙灘、暖東峽谷、泰安瀑布等風景區域及觀光據點，關閉至6月8日，以維護民眾安全。

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觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，市長林右昌呼籲市民「防疫一體、同島一命!」共同防疫；因應疫情發展，5月15日起將基隆嶼封島1個月，也請北觀處，針對和平島公園、湖海灣餐廳、汫水澳餐車、情人湖公園啟動全面消毒、出入口管制、實聯制及加強防疫等措施。

曾姿雯指出，北北基桃是一個首都生活圈，也是大基隆的觀光圈，民眾及旅客均應配合中央防疫措施規定，全程佩戴口罩、勤洗手消毒、量測體溫，並配合實聯制，保持社交距離，落實各項防疫作為，以維自身及周邊民眾之安全；此外，基隆市各風景區即日起暫時關閉至6月8日。

▲本土疫情持續延燒，指揮中心昨（17）日宣布新增333例本土確診，其中，台北市新增158例，新北市也有148例。（圖／NOWnews製作）
▲本土疫情持續延燒，指揮中心昨（17）日宣布新增333例本土確診，其中，台北市新增158例，新北市也有148例。（圖／NOWnews製作）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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雙北高中以下停課！您贊同時力提出的「應將防疫照顧假薪資補貼列入最新追加的防疫紓困預算」嗎？

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2021-05-18-2021-05-21

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2021-05-17-2021-05-20

周玉蔻搶先在疫情指揮中心公布前透露確診人數，您認為政府是否應該要開罰？

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