中市府宣布　戶外運動場域暫停開放

中央流行疫情指揮中心5月15日宣布「全國防疫因應措施」，台中市政府除配合中央暫停營業保齡球館、撞球場、健身中心(含國民運動中心)、室內螢幕式高爾夫練習場、遊藝場、游泳池等室內運動場域外，因應疫情急遽升溫，今(18)日宣布籃球場、網球場、棒壘球場、槌球場、足球場、曲棍球、手球等球類運動場域及室外溜冰場等戶外運動場域也暫停開放。

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運動局表示，近日全國疫情持續發展未見趨緩，為維護市民健康與安全權益，除室內場域外，室外運動場域考量涉及人與人接觸群聚、人與人間競賽及身體接觸互動、運動設施或器材重複接觸等因素暫停開放，避免群聚風險。

運動局長李昱叡指出，市府依據中央流行疫情指揮中心「疫情警戒標準及因應事項」規定，疫情程度預判已達強制關閉休閒娛樂相關營業場所及公共場域，因此如籃球場、網球場、棒壘球場、槌球場、足球場、曲棍球、手球等球類運動場域及室外溜冰場等戶外運動場域，即日起暫停使用並加強消毒作業。

李昱叡表示，防疫為第一優先要務，請業者配合中央政策，市府將持續加強推動各措施，呼籲市民與業者共體時艱，維護自己與家人健康安全。市府將持續稽查，若有違反規定且拒絕改善者，將依據「傳染病防治法」第70條第1項第3款規定，處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。